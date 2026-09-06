/શું AI ખાઈ જશે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરોની નોકરીઓ? Zohoના કો-ફાઉન્ડર શ્રીધર વેમ્બુની ચેતવણીએ વધારી ચિંતા

Sridhar Vembu AI warning: AIની સતત વધતી જતી શક્તિએ વિશ્વભરના ટેક એક્સપર્ટ ચિંતા ઉભી કરી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, ઝોહોના વડા શ્રીધર વેમ્બુએ ગણિતની ચર્ચા કરતી વખતે, સોફ્ટવેર એન્જિનિયરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી જાહેર કરી છે. શ્રીધર વેમ્બુ કહે છે કે ભવિષ્યમાં, AI માત્ર મિનિટોમાં સૌથી જટિલ ગાણિતિક સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવશે નહીં, પરંતુ કોડિંગ ક્ષેત્રમાં માનવીઓને પણ ઝડપથી બદલી નાખશે. શ્રીધરની ટિપ્પણીઓ પછી, લોકો વિચારી રહ્યા છે. શું સોફ્ટવેર વ્યાવસાયિકોની નોકરીઓ જોખમમાં છે?
ગણિત અને કોડિંગમાં AIની શક્તિ
આ મુદ્દો સોશિયલ મીડિયા, X પર શરૂ થાય છે, જ્યાં શ્રીધર વેમ્બુએ Exaના CEO વિલ બ્રાઇક્સની પોસ્ટનો જવાબ આપતા AI વિશે આ વિચારો વ્યક્ત કર્યા. બ્રાઇક્સે જણાવ્યું હતું કે આગામી મહિનાઓમાં સૌથી જટિલ ગાણિતિક સમસ્યાઓમાં પણ AI માનવોને પાછળ છોડી શકે છે. વિલ સાથે સંમત થતાં, વેમ્બુએ કહ્યું કે ગણિતનો જે ભાગ ચેસ અથવા ગો જેવો છે, જ્યાં ફક્ત સાચી અને સંપૂર્ણ ચાલ જરૂરી છે, તે ટૂંક સમયમાં AI દ્વારા સંપૂર્ણપણે કબજે કરી શકાય છે. જો કે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ગણિતમાં સંપૂર્ણપણે નવી વિભાવના અથવા સંપૂર્ણપણે નવી થિયરી શોધવી એ AI માટે હજુ પણ મુશ્કેલ કાર્ય છે.
શ્રીધરે ગણિત તેમજ સોફ્ટવેર ઉદ્યોગ પર AIના નિયંત્રણ વિશે પણ વાત કરી. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે નજીકના ભવિષ્યમાં, AI પોતાના પર સોફ્ટવેર કોડનો નોંધપાત્ર ભાગ જનરેટ કરવાનું શરૂ કરી શકે છે, અને આ કોડ તકનીકી રીતે પણ સાચો હોઈ શકે છે.
"We have to accept the possibility that all mathematics could fall to AI within some months, however unsettling that might seem."
The part of mathematics that is like playing Chess or Go, coming up with ever cleverer moves, will be conquered by AI. That is now evident.
The part… https://t.co/PWsfS4PtOL
— Sridhar Vembu (@svembu) September 6, 2026
તેમણે એમ પણ લખ્યું હતું કે એવું લાગે છે કે AI સોફ્ટવેર કોડનો નોંધપાત્ર ભાગ સચોટ રીતે જનરેટ કરી શકે છે. આ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરોની કાર્યપદ્ધતિમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરી શકે છે. લીન જેવી ઔપચારિક સાબિતી સિસ્ટમ્સ, જેનો ઉપયોગ ગણિતમાં પ્રમેય સાબિત કરવા માટે થાય છે, તેનો ઉપયોગ AI દ્વારા લખાયેલા કોડની ચોકસાઈ ચકાસવા માટે થઈ શકે છે.
તો, શું નોકરીની કટોકટી આવશે?
વેમ્બુ માનતા નથી કે ભવિષ્યમાં માનવીની જરૂરિયાત સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થઈ જશે. શ્રીધર કહે છે કે માણસો હજુ પણ અસ્તિત્વમાં રહેશે, પરંતુ વાસ્તવિક પ્રશ્ન એ છે કે કેટલા માણસોની જરૂર પડશે?
તેમનો જવાબ ખરેખર વિચારપ્રેરક અને થોડો ડરામણો છે. આ જ કારણ છે કે તેમણે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરોને સ્પષ્ટપણે ચેતવણી આપી છે કે આપણે બધાએ બેસીને વિચારવું જોઈએ કે AIના આ બદલાતા યુગમાં બજારમાં કેવી રીતે સુસંગત રહેવું, જેથી આપણી નોકરીઓ જોખમમાં ન આવે.