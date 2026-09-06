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શું AI ખાઈ જશે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરોની નોકરીઓ? Zohoના કો-ફાઉન્ડર શ્રીધર વેમ્બુની ચેતવણીએ વધારી ચિંતા

Sridhar Vembu AI warning: ઝોહોના સહ-સ્થાપક શ્રીધર વેમ્બુએ ચેતવણી આપી છે કે ભવિષ્યમાં AI જટિલ કોડિંગ અને ગાણિતિક સમસ્યાઓ સરળતાથી ઉકેલી લેશે. આ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરો માટે નોંધપાત્ર ખતરો ઉભો કરી શકે છે. શ્રીધરના નિવેદનથી હવે ચર્ચાઓનો દોર શરૂ થઈ રહ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 06, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:21 PM IST
શું AI ખાઈ જશે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરોની નોકરીઓ? Zohoના કો-ફાઉન્ડર શ્રીધર વેમ્બુની ચેતવણીએ વધારી ચિંતા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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