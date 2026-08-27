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શું E10 પેટ્રોલની થશે વાપસી? E20 વિવાદ વચ્ચે સરકાર યુ-ટર્ન લેવાના મૂડમાં, જાણો શું છે પ્લાન

સરકાર ઈ10 પેટ્રોલની વાપસી પર પ્લાન કરી રહી છે. જૂના ગાડીઓ માટે ઈ10 પેટ્રોલ મળી શકે છે. આવો જાણીએ ઈ20 અને ઈ10માં અંતર શું છે, માઇલેજ પર શું અસર પડે છે અને તમામ અપડેટ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 27, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:10 PM IST
શું E10 પેટ્રોલની થશે વાપસી? E20 વિવાદ વચ્ચે સરકાર યુ-ટર્ન લેવાના મૂડમાં, જાણો શું છે પ્લાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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શું E10 પેટ્રોલની થશે વાપસી? E20 વિવાદ વચ્ચે સરકાર યુ-ટર્ન લેવાના મૂડમાં, જાણો
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