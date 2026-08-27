/શું E10 પેટ્રોલની થશે વાપસી? E20 વિવાદ વચ્ચે સરકાર યુ-ટર્ન લેવાના મૂડમાં, જાણો શું છે પ્લાન

જો તમે પણ E20 પેટ્રોલને લઈને કાર કે બાઇકના માઇલેજ/એન્જિનની ચિંતા કરી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. LiveMint ના એક્સક્લૂઝિવ રિપોર્ટ પ્રમાણે કેન્દ્ર સરકાર એવા વિકલ્પ પર વિચાર કરી રહી છે, જેમાં જૂના વાહનોના માલિકોને ફરી E10 પેટ્રોલનો વિકલ્પ મળી શકે. પરંતુ હજુ વાતચીત શરૂઆતી તબક્કામાં છે અને સરકારે કોઈ અંતિમ નિર્ણય લીધો નથી.
તો શું Premium Petrol માં મળશે E10
સરકાર પ્લાન કરી રહી છે કે અલગથી ઈ10 પેટ્રોલની સપ્લાય ચેન ઉભી કરવાની જગ્યાએ વર્તમાન 95-Octane Premium Petrol ને E10 ફોર્મ્યુલામાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે. તેમાં Indian Oil નું XP95, BPCL નું SPEED અને HPCL નું Power95 સામેલ છે. એટલે કે જૂના વાહનો માટે ઓછા ઇથેનોલવાળું પેટ્રોલ મળી શકે છે, પરંતુ તેને પ્રીમિયમ પેટ્રોલ તરીકે વેચી શકાય છે.
જૂના વાહન માલિક કેમ કરી રહ્યાં છે E10ની માગ
તમને જણાવી દઈએ કે ઈ20 પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ હોય છે, જ્યારે ઈ10મા 10 ટકા. ઇથેનોલની ઉર્જા ઘનત્વ પેટ્રોલથી ઓછું હોય છે, તેથી કેટલાક જૂના E10 ડિઝાઇન વાહનોમાં ઈ20ની સાથે માઇલેજ પર અસર થઈ શકે છે. સરકારે જુલાઈમાં કહ્યું કે આવા વાહનોમાં ઈ20થી ઈંધણ દક્ષતામાં આશરે 3-5 સુધી સામાન્ય ઘટાડો થઈ શકે છે, પરંતુ વ્યાપક એન્જિન ફેલિયર અને વાહન ખરાબ થવાના પુરાવા મળ્યા નથી.
E20 ને લઈને સરકારે શું કહ્યું
અહીં વાત સમજવી જરૂરી છે કે સરકાર ઈ20ને અસુરક્ષિત માનતી નથી. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે કહ્યું કે ઈ20ને વ્યાપક વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ અને ઓટો કંપનીઓ સાથે ચર્ચા-વિચારણા બાદ લાગૂ કરવામાં આવ્યું છે. સરકાર પ્રમાણે કરોડો વાહનો ઈ20થી ચાલી રહ્યાં છે અને વ્યાપક સ્તર પર ઇથેનોલને કારણે એન્જિન ખરાબ થવાનું પ્રમાણ મળ્યું નથી.
કેમ ફરી ઈ10ની જરૂરિયાત ઉભી થઈ
તેમ છતાં જૂના વાહનના માલિકોની માઇલેજ અને ઈંધણની અનુકૂળતાને લઈને ચિંતા બનેલી છે. આ બધા વચ્ચે ચીફ ઇકોનોમિક એડવાઇઝર વી. અનંત નાગેશ્વરને પણ જૂના વાહન માલિકો માટે ઈ20ને એક વધારાના વિકલ્પ તરીકે ઉપલબ્ધ કરાવવાની વાત કહી હતી. હવે સરકાર અને તેલ કંપનીઓ જોઈ રહી છે કે લોકોને સસ્તું રેગુલર E10 આપવામાં આવે કે Premium 95-Octane E10 નો વિકલ્પ બનાવવામાં આવે.
નવા પેટ્રોલ પંપ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો પ્લાન?
અલગથી ઈ10 શરૂ કરવા પર દેશભરના પેટ્રોલ પંપો પર નવા સ્ટોરેજ ટેંક, સપ્લાય અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની જરૂર પડી શકે છે. પરંતુ XP95, SPEED અને Power95 જેવા Premium Petrol માટે પહેલાથી અલગ સ્ટોરેજ અને ડિલીવરી વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે. તેથી આ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ઈ10 પ્રીમિયમ પેટ્રોલ આપવાનો રસ્તો સરકારને સરળ લાગી રહ્યો છે.
Premium પેટ્રોલની માગ પહેલાથી વધુ
LiveMint પ્રમાણે પ્રીમિયમ પેટ્રોલના વેચાણમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. XP95, SPEED અને Power95 જેવા 95-Octane ઈંધણની ભાગીદારી માર્ચ દરમિયાન આશરે 4 ટકાથી વધી 15 ટકા થઈ ગઈ છે. દિલ્હીમાં તેની કિંમત આશરે 110-115 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે, જ્યારે સામાન્ય પેટ્રોલ 102 રૂપિયા આસપાસ મળી રહ્યું છે.
સરકાર માટે કેમ મહત્વનો છે આ નિર્ણય?
સરકાર પહેલા કહી ચૂકી છે કે E0, E10 અને E20 માટે અલગ-અલગ દેશવ્યાપી સપ્લાય ચેન ચલાવવાથી લોજિસ્ટિક્સ, સ્ટોરેજ અને હેન્ડલિંગનો ખર્ચ વધી શકે છે. તેથી પ્રીમિયમ પેટ્રોલના વર્તમાન નેટવર્ક દ્વારા ઈ10 ઉપલબ્ધ કરાવવું એક રીતે વચ્ચેનો માર્ગ હોઈ શકે છે. તેનાથી જૂના વાહનોને ઓછા-ઇથેનોલવાળો વિકલ્પ મળી શકે છે અને અલગથી દેશમાં નવું ઈંધણ નેટવર્ક બનાવવાની જરૂર પણ પડશે નહીં.