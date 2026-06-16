શું ભવિષ્યમાં AIનો 'ગુલામ' બનશે માણસ? AI બનાવનારા પોતે જ ડર્યા; ટેક દિગ્ગજો આપી રહ્યા છે ગંભીર ચેતવણી

Artificial Intelligence: આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)ને માનવ ઇતિહાસના સૌથી ક્રાંતિકારી પરિવર્તનોમાંથી એક માનવામાં આવી રહ્યું છે. તે હેલ્થ, એજ્યુકેશન, સાયન્સ અને બિઝનેસ જેવા ક્ષેત્રોમાં નવી સંભાવનાઓ લઈને આવ્યું છે. જો કે, રસપ્રદ વાત એ છે કે AI ના વિકાસમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનારા ઘણા મોટા નામો હવે તેનાથી જોડાયેલા જોખમો અંગે ખુલ્લીને ચેતવણી આપી રહ્યા છે. AIના ‘ગોડફાધર’ જેફ્રી હિન્ટનથી લઈને OpenAIના CEO સેમ ઓલ્ટમેન, Anthropicના CEO ડારિયો અમોડેઈ અને Googleના CEO સુંદર પિચાઈ સુધી તમામનું માનવું છે કે, AIનું ભવિષ્ય જોખમોથી ભરેલું છે અને તે માણસો પર હાવી થવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
માણસો કરતા વધુ બુદ્ધિશાળી AIનો ડર
AIના ‘ગોડફાધર’ જેફ્રી હિન્ટન લાંબા સમયથી ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે, દુનિયા પહેલીવાર એવી ટેકનોલોજી બનાવી રહી છે, જે ભવિષ્યમાં માણસો કરતાં વધુ બુદ્ધિશાળી બની શકે છે. તેમનું માનવું છે કે, જો AI સિસ્ટમ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સને પાછળ છોડી દેશે, તો તેને કંટ્રોલ કરવી અત્યંત મુશ્કેલ બની શકે છે. હિન્ટનનું કહેવું છે કે, AIની ક્ષમતા વધારવાની રેસમાં સુરક્ષાની અવગણના ન થવી જોઈએ. તેમના મતે સુપરઇન્ટેલિજન્ટ AI માનવતા માટે મોટું જોખમ બની શકે છે.
નોકરીઓ અને સામાજિક સ્થિરતા પર જોખમ
Anthropicના CEO ડારિયો અમોડેઈની ચિંતાઓ નજીકના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલી છે. તેમનું માનવું છે કે, AI આગામી થોડા વર્ષોમાં મોટી સંખ્યામાં એન્ટ્રી-લેવલ વ્હાઇટ-કોલર જોબ્સને પ્રભાવિત કરી શકે છે. કસ્ટમર સપોર્ટ, ડેટા એનાલિસિસ, સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ અને લીગલ રિસર્ચ જેવા ક્ષેત્રોમાં AI ઝડપથી માણસોનું સ્થાન લઈ રહ્યું છે. અમોડેઈનું માનવું છે કે, જો સરકારો અને કંપનીઓ અગાઉથી તૈયારી નહીં કરે, તો બેરોજગારી વધી શકે છે.
સમસ્યા AI નથી, સમસ્યા માણસોનું વર્તન
OpenAIના CEO સેમ ઓલ્ટમેનનો દ્રષ્ટિકોણ થોડો અલગ છે. તેમનું માનવું છે કે, સૌથી મોટું જોખમ માત્ર AI નથી, પરંતુ માણસોનો તેના પર વધતો અંધવિશ્વાસ પણ છે. ઓલ્ટમેને ઘણી વખત કહ્યું છે કે, લોકો ChatGPT અને અન્ય AI ટૂલ્સ પર જરૂરિયાત કરતાં વધુ ભરોસો કરવા લાગ્યા છે. તેમના મતે, જો લોકો પોતાની વિચારવાની, વિશ્લેષણ કરવાની અને નિર્ણયો લેવાની ક્ષમતા AIને સોંપી દેશે, તો તે સમાજ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. તેમણે ડીપફેક, મિસઇન્ફોર્મેશન અને AIના ખોટા ઉપયોગને આવનારા વર્ષોના સૌથી મોટા પડકારોમાંના એક ગણાવ્યા છે.
અગ્નિ કે વીજળી જેટલી જ શક્તિશાળી છે આ ટેકનોલોજી
Google અને Alphabetના CEO સુંદર પિચાઈ પણ AIના સંભવિત જોખમોને લઈને ઘણી વખત ચેતવણી આપી ચૂક્યા છે. પિચાઈએ AIની તુલના ‘અગ્નિ’ અને ‘વીજળી’ જેવી ક્રાંતિકારી તકનીકો સાથે કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે, AI માનવતા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે, પરંતુ તેનો ખોટો ઉપયોગ ગંભીર નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે. પિચાઈએ એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે, AIની અસરોનો વ્યાપ ઇન્ટરનેટ કરતા પણ મોટો હોઈ શકે છે. તેમણે ડીપફેક, ખોટી માહિતી અને અનિયંત્રિત AI સિસ્ટમ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
સાથે જ તેમણે એવું પણ કહ્યું કે, AIનો વિકાસ જવાબદારી અને નિયમોની સાથે થવો જોઈએ. તેમનું માનવું છે કે, ટેક કંપનીઓ, સરકારો અને સમાજે મળીને એવા નિયમો બનાવવા પડશે જે ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન આપે અને જોખમોને ઓછા કરે.
Microsoft AIના CEO એ પણ આપી છે ચેતવણી
Microsoft AIના CEO મુસ્તફા સુલેમાનનું માનવું છે કે, AI ઘણા ક્ષેત્રોમાં કામના મોટા ભાગને ઓટોમેટ કરી શકે છે. જો કે, તેઓ એમ પણ કહે છે કે, ભવિષ્ય માત્ર નોકરીઓ ખતમ થવાનું નથી, પરંતુ કામ કરવાની પદ્ધતિ બદલાવાનું છે. તેમના મતે, મનુષ્યો અને AIએ સાથે મળીને કામ કરવાનું શીખવું પડશે.
AIને લઈને જરૂર કરતાં વધુ ફેલાયો છે ડર?
કેટલાક નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, AIના જોખમોને વધારી-ચઢાવીને રજૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે. Microsoftના હેડ બ્રેડ સ્મિથ જેવા લીડર્સ કહે છે કે, AIને માત્ર એક જોખમ તરીકે નહીં, પરંતુ પ્રોડક્ટિવિટી વધારવા અને નવી તકો ઊભી કરનાર માધ્યમ તરીકે પણ જોવું જોઈએ. આ જ કારણ છે કે, આજે AIને લઈને દુનિયામાં બે પ્રકારની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે- એક સેફ્ટી અને કંટ્રોલની, અને બીજી ઇનોવેશન અને ડેવલપમેન્ટની. તમે AIના આ એડવાન્સમેન્ટને જે રીતે જોવા ઈચ્છો, તે રીતે જોઈ શકો છો.