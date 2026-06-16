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શું ભવિષ્યમાં AIનો 'ગુલામ' બનશે માણસ? AI બનાવનારા પોતે જ ડર્યા; ટેક દિગ્ગજો આપી રહ્યા છે ગંભીર ચેતવણી

Artificial Intelligence: AIના સૌથી મોટા નિષ્ણાતો અને કંપનીઓના CEO હવે તેના સંભવિત જોખમો વિશે ખુલ્લીને ચેતવણી આપી રહ્યા છે. પ્રશ્ન એ નથી કે, AI કેટલું શક્તિશાળી બનશે, પરંતુ પ્રશ્ન એ પણ છે કે માણસો તેનો ઉપયોગ કેટલી જવાબદારીથી કરશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 16, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:03 PM IST
શું ભવિષ્યમાં AIનો 'ગુલામ' બનશે માણસ? AI બનાવનારા પોતે જ ડર્યા; ટેક દિગ્ગજો આપી રહ્યા છે ગંભીર ચેતવણી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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શું ભવિષ્યમાં AIનો 'ગુલામ' બનશે માણસ? AI બનાવનારા પોતે જ ડર્યા; ટેક દિગ્ગજોની ચેતવણી
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