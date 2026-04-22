iOS 27 આવતા જ આ iPhones મોડલ બની જશે કચરો? જાણો તમારો ફોન લિસ્ટમાં છે કે નહીં
iphone ios 27 update: જો તમે iPhone વાપરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. Apple તેના આગામી મોટા સોફ્ટવેર અપડેટ iOS 27 સાથે કેટલાક જૂના iPhone મોડલ્સનો સપોર્ટ બંધ કરવાની તૈયારીમાં છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કેટલાક ડિવાઇસ અપડેટ લિસ્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે, જેનાથી કરોડો યુઝર્સને અસર થઈ શકે છે.
કયા iPhone મોડલ્સને નહીં મળે iOS 27?
રિપોર્ટ્સ અને લીક્સ અનુસાર, આ વખતે અંદાજે 4 iPhone મોડલ્સને iOS 27 અપડેટ નહીં મળે. જેમાં નીચે મુજબના મોડલ્સનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max અને iPhone SE (2nd generation)નો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે જો તમારી પાસે આમાંથી કોઈ ફોન છે, તો તમને આગામી મોટું iOS અપડેટ મળશે નહીં.
ફોન બંધ નહીં થાય, પરંતુ અસર જરૂર પડશે
સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ iPhones કામ કરવાનું બંધ નહીં કરે. તમે પહેલાની જેમ જ કોલિંગ, મેસેજિંગ અને એપ્સનો ઉપયોગ કરી શકશો. પરંતુ ધીમે-ધીમે આ ડિવાઇસને નવા ફીચર્સ, સિક્યોરિટી અપડેટ અને કેટલીક એપ્સનો સપોર્ટ મળવો બંધ થઈ શકે છે, જેનાથી સમય જતાં ફોનની પરફોર્મન્સ અને સુરક્ષા પર અસર પડી શકે છે.
Apple શા માટે જૂના ફોનનો સપોર્ટ બંધ કરે છે?
Apple દર વર્ષે નવા iOS અપડેટ સાથે કેટલાક જૂના ડિવાઇસને બહાર કરી દે છે. તેનું મુખ્ય કારણ હાર્ડવેર લિમિટેશન છે. નવા ફીચર્સ, ખાસ કરીને AI અને એડવાન્સ ટેકનોલોજી ચલાવવા માટે વધુ પાવરફુલ પ્રોસેસર અને નવી ટેકનીકની જરૂર હોય છે, જે જૂના iPhonesમાં હોતી નથી.
iOS 27માં શું હશે નવું?
iOS 27 સાથે Apple તેના AI ફીચર્સ એટલે કે Apple Intelligence પર વધુ ફોકસ કરી શકે છે. Siri તે પહેલા કરતા વધુ સ્માર્ટ બની શકે છે અને યુઝરની આદતો મુજબ સૂચનો આપી શકે છે. Visual Intelligence આ ફીચરની મદદથી તમે ટેક્સ્ટ, નંબર કે કોઈપણ વસ્તુને સ્કેન કરીને સીધા ફોનમાં સેવ કરી શકશો. જેમ કે વિઝિટિંગ કાર્ડ પરથી કોન્ટેક્ટ બનાવવો કે ટિકિટને ડિજિટલ સ્વરૂપે સેવ કરવી.
યુઝર ઈન્ટરફેસમાં પણ દેખાશે બદલાવ
નવા અપડેટમાં હોમ સ્ક્રીન અને યુઝર ઈન્ટરફેસને વધુ બહેતર બનાવવામાં આવી શકે છે. એપ્સને મેનેજ કરવી સરળ બનશે અને Undo/Redo જેવા નવા ઓપ્શન મળી શકે છે, જેનાથી રોજિંદો વપરાશ વધુ સ્મૂધ થઈ જશે.
યુઝર્સ માટે શું છે સલાહ
જો તમારો iPhone આ લિસ્ટમાં આવે છે, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. હાલમાં તમારો ફોન સામાન્ય રીતે કામ કરતો રહેશે. પરંતુ આવનારા સમયમાં સારી સિક્યોરિટી અને નવા ફીચર્સ માટે તમારે નવું ડિવાઇસ લેવા વિશે વિચારવું પડી શકે છે.
