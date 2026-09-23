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શું આજે ખરેખર 12 કલાકનો દિવસ અને 12 કલાકની રાત હશે? 23 સપ્ટેમ્બરના ઈક્વિનોક્સનું જાણો સંપૂર્ણ સત્ય

September Equinox 2026: શું આજે, બુધવાર, 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિવસ અને રાત ખરેખર 12 કલાક લાંબા હશે? આ વાત ઘણીવાર સપ્ટેમ્બર ઈક્વિનોક્સ વિશે કહેવામાં આવે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા થોડી અલગ છે. આજની આ ખગોળીય ઘટના પછી, ભારતમાં દિવસો ધીમે ધીમે ટૂંકા અને રાત લાંબી થતી જશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 23, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:12 AM IST
શું આજે ખરેખર 12 કલાકનો દિવસ અને 12 કલાકની રાત હશે? 23 સપ્ટેમ્બરના ઈક્વિનોક્સનું જાણો સંપૂર્ણ સત્ય

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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