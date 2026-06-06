/વાવાઝોડા કે ઝાડ પડવાથી કારને નુકસાન થાય તો મળશે વીમા ક્લેમ? જાણો શું કહે છે નિયમ

Car Insurance Claim: ભારે પવન, વરસાદ અને તોફાન દરમિયાન, ઝાડની ડાળીઓ, ટીન, પથ્થરો અથવા અન્ય ભારે વસ્તુઓ ઘણીવાર ઉડી જાય છે અને વાહનો પર પડે છે. આ ઘણીવાર કારના હૂડ, છત અથવા વિન્ડશિલ્ડને તોડી શકે છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું વીમા કંપની નુકસાનને આવરી લેશે કે તમારે પોતે ખર્ચ ઉઠાવવો પડશે.
શું તમને ક્લેમ મળશે? પહેલા તમારી પૉલિસી તપાસો
કારના નુકસાન માટે વળતર તમારી વીમા પૉલિસી પર આધાર રાખે છે. જો તમારી પાસે કોમ્પ્રિહેન્સિવ મોટર વીમો છે, તો વાવાઝોડા, વરસાદ, વૃક્ષો પડવા અથવા પૂર જેવી કુદરતી આફતોથી થયેલા નુકસાનને સામાન્ય રીતે આવરી લેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં, તૂટેલા કાચ અથવા બોડીના ડેમેજ માટે પણ ક્લેમ કરી શકાય છે.
ફક્ત થર્ડ પાર્ટી વીમો
જો તમારી પાસે ફક્ત થર્ડ પાર્ટી પોલિસી હોય, તો તમારી વીમા કંપની તમારી કારને થયેલા નુકસાન માટે ચૂકવણી કરશે નહીં. આ પોલિસી ફક્ત અન્ય વ્યક્તિ, વાહન અથવા મિલકતને થયેલા નુકસાનને આવરી લે છે.
જો નુકસાન થાય તો શું કરવું?
બધા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોના સ્પષ્ટ ફોટોગ્રાફ્સ અને વીડિયો લો.
તાત્કાલિક વીમા કંપનીને જાણ કરો. હેલ્પલાઇન, મોબાઇલ એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટ દ્વારા દાવો દાખલ કરો.
જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરો. પોલિસી નંબર, વાહન દસ્તાવેજો અને નુકસાનના ફોટા તૈયાર રાખો.
સર્વેયરની રાહ જુઓ
ઘણા કિસ્સાઓમાં, વીમા કંપની નિરીક્ષણ માટે સર્વેયર મોકલે છે. એક સામાન્ય ભૂલ એ છે કે લોકો નુકસાન થયા પછી તરત જ કાચ બદલી નાખે છે અને પછી પછી દાવો દાખલ કરે છે. ઘણી વીમા કંપનીઓને પહેલા વાહન નિરીક્ષણની જરૂર પડે છે. પરવાનગી વિના સમારકામ કરવાથી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અથવા દાવો અસ્વીકાર પણ થઈ શકે છે.
ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
પોલિસીની શરતો વાંચો.
કેટલીક યોજનાઓમાં કપાતપાત્ર હોય છે.
ઝડપથી દાવો દાખલ કરો.
બધી રસીદો અને ફોટા સુરક્ષિત રાખો.