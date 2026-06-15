/જૂની કારમાં E20 પેટ્રોલ ભરાવ્યું તો નહીં મળે ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમ? ICICI લોમ્બાર્ડની આ ચેતવણીથી ડર્યા કાર માલિકો

Car Insurance Claim: જો તમારી પાસે એપ્રિલ 2023 પહેલા ખરીદેલી કાર છે અને તમે તેને નવા E20 પેટ્રોલથી ભરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર સીધા તમારા ખિસ્સાને લગતા છે. દેશની સૌથી મોટી ખાનગી જનરલ વીમા કંપનીઓમાંની એક, ICICI લોમ્બાર્ડે તાજેતરમાં એક બ્લોગ પોસ્ટમાં એક ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું છે.
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, કંપનીએ ચેતવણી આપી છે કે જૂની અને બિન-સુસંગત કારમાં E20 (20% ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ)નો ઉપયોગ કરવાથી થતા એન્જિન નુકસાન માટેના વીમા દાવાઓ નકારી શકાય છે. વીમા કંપની આ અયોગ્ય ઉપયોગ અથવા બેદરકારી ગણી શકે છે.
મીડિયામાં સમાચાર આવ્યા પછી કંપનીએ તેના બ્લોગમાંથી આ ભાગ દૂર કર્યો હોવા છતાં, આ ખુલાસાએ લાખો કાર માલિકોમાં ચિંતા ઉભી કરી છે જેઓ હાઈ-ઇથેનોલ પેટ્રોલને સપોર્ટ કરતા નથી તેવા જૂના વાહનો ધરાવે છે.
જૂની કારના એન્જિન કેમ જોખમમાં છે?
ભારતીય ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગે એપ્રિલ 2023થી E20 પેટ્રોલ વાહનો માટે વેચાણ શરૂ કર્યું. આનો અર્થ એ થયો કે હાલમાં દેશના રસ્તાઓ પર ચાલતા મોટાભાગના વાહનો હાઈ-ઇથેનોલ મિશ્રણ પેટ્રોલ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા નથી. આજે, દેશભરમાં E20 પેટ્રોલનો પુરવઠો લગભગ ખતમ થઈ ગયો છે. પેટ્રોલ પંપ પર ઇથેનોલ-મુક્ત અથવા E10 પેટ્રોલ મળવું હવે મુશ્કેલ છે.
ઇથેનોલ પર્યાવરણ માટે સારું છે, પરંતુ જૂની કાર એન્જિનમાં તેનું વર્તન થોડું અલગ છે. ICICI લોમ્બાર્ડ અનુસાર, ઇથેનોલ સ્વભાવે કાટ લાગતો હોય છે. જે વાહનોના એન્જિન આ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા નથી, તે ધીમે ધીમે રબર સીલ, ઇંધણ લાઇન અને મહત્વપૂર્ણ એન્જિન ભાગોને કાટ લાગી શકે છે. આ નુકસાન રાતોરાત થતું નથી, પરંતુ આંતરિક રીતે બને છે. ઇથેનોલમાં પેટ્રોલ કરતાં ઓછી ઉર્જા પણ હોય છે, જેની માઇલેજ પર થોડી અસર પડે છે. કારણ કે નુકસાન ધીમે ધીમે થાય છે, તે શોધવું મુશ્કેલ છે, અને આ દાવા દરમિયાન વિવાદનું કારણ બની શકે છે.
વીમા પોલિસી નિયમોમાં ગૂંચવણ
ગયા વર્ષે, સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાથી તમારી વીમા પોલિસી અમાન્ય થશે નહીં. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે એન્જિન ફેલિયરના કેસમાં તમને ક્લેમ મળશે. પરિણામી નુકસાન (સમય જતાં ધીમે ધીમે થતું નુકસાન) પ્રમાણભૂત વીમા પૉલિસી હેઠળ આવરી લેવામાં આવતું નથી.
જો તમને લાગે કે તમે એન્જિન સુરક્ષા એડ-ઓન ખરીદ્યું હોવાથી તમને કવર કરવામાં આવ્યું છે, તો અહીં એક મોટી મુશ્કેલી છે. આ એડ-ઓન મુખ્યત્વે પાણીના પ્રવેશ અથવા તેલ લીક જેવી પરિસ્થિતિઓ માટે બનાવવામાં આવ્યા છે, રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાઓ અથવા બળતણને કારણે થતા કાટ માટે નહીં. તેથી, જો તમારી કાર E20 માટે લાયક નથી, તો વીમા કંપની અને કાર ઉત્પાદક બંને વોરંટી અરજીને નકારી શકે છે.
તમારી પાસે એકમાત્ર વિકલ્પ 'મોંઘું પેટ્રોલ'
આ સમગ્ર મુશ્કેલીને ટાળવા માટે, ICICI લોમ્બાર્ડ પ્રીમિયમ-ગ્રેડ પેટ્રોલ (જેમ કે XP95)નો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે, જેમાં ઇથેનોલનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. આ જૂના એન્જિન માટે વધુ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, જોકે તે સંપૂર્ણ ઉકેલ નથી અને તે ખૂબ ખર્ચાળ હોઈ શકે છે.
બીજી બાજુ, કેન્દ્ર સરકાર સતત ઇથેનોલ-મિશ્રિત ઇંધણને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 7.5 રૂપિયાનો વધારો થયો છે, ત્યારે સરકારે ગ્રાહકોને ઇથેનોલ તરફ સ્વિચ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે E22, E25, E27 અને E30 જેવા ઉચ્ચ-ઇથેનોલ મિશ્રણવાળા પેટ્રોલ પરની એક્સાઇઝ ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે દૂર કરી દીધી છે. આનાથી વૃદ્ધ વાહન માલિકો માટે એન્જિન સુરક્ષા અને તેમના પેટ્રોલ બજેટને સંતુલિત કરવામાં નોંધપાત્ર પડકાર ઉભો થાય છે.