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જૂની કારમાં E20 પેટ્રોલ ભરાવ્યું તો નહીં મળે ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમ? ICICI લોમ્બાર્ડની આ ચેતવણીથી ડર્યા કાર માલિકો

Car Insurance Claim: જો તમારી કાર એપ્રિલ 2023 પહેલાની છે, તો નવું E20 પેટ્રોલ તમારા ખિસ્સા પર મોટો બોજ બની શકે છે. ખાનગી વીમા કંપની ICICI લોમ્બાર્ડે ચેતવણી આપી છે કે જૂના વાહનોમાં ઇથેનોલ પેટ્રોલથી થતા એન્જિન નુકસાન માટેના વીમા દાવાઓ નકારી શકાય છે, કારણ કે કંપની તેને બેદરકારી ગણી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 15, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:51 PM IST
જૂની કારમાં E20 પેટ્રોલ ભરાવ્યું તો નહીં મળે ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમ? ICICI લોમ્બાર્ડની આ ચેતવણીથી ડર્યા કાર માલિકો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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જૂની કારમાં E20 પેટ્રોલ ભરાવ્યું તો નહીં મળે ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમ? ડર્યા કાર માલિકો
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