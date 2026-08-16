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iPhone X obsolete: શું બંધ થઈ જશે તમારો iPhone X? Appleના આ અચાનક નિર્ણયથી વધાર્યું યુઝર્સનું ટેન્શન!

iPhone X obsolete: એપલે સત્તાવાર રીતે તેના iPhone X ને સત્તાવાર રીતે ઓબ્સોલીટ યાદીમાં મૂક્યો છે. પરિણામે, કંપની અથવા તેના ઓફિશિયલ સર્વિસ સેન્ટરો પર ફોનની ઓફિશિયલ હાર્ડવેર સમારકામ કરશે નહીં. આનાથી પ્રશ્નો ઉભા થાય છે કે શું આ નિર્ણયથી યૂઝર્સના ડિવાઈસનું કામ કરવાનું બંધ કરશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 16, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:49 AM IST
iPhone X obsolete: શું બંધ થઈ જશે તમારો iPhone X? Appleના આ અચાનક નિર્ણયથી વધાર્યું યુઝર્સનું ટેન્શન!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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