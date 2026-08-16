/iPhone X obsolete: શું બંધ થઈ જશે તમારો iPhone X? Appleના આ અચાનક નિર્ણયથી વધાર્યું યુઝર્સનું ટેન્શન!

iPhone X obsolete: ટેક જગતની દિગ્ગજ કંપની Apple એ તેના સૌથી આઇકોનિક હેન્ડસેટ iPhone X ને લઈને મોટો નિર્ણય લીધો છે. કંપનીએ iPhone X ને હવે ઓબ્સોલીટ (અપ્રચલિત) પ્રોડક્ટ્સની યાદીમાં સામેલ કરી દીધો છે, જે હેઠળ હવે કંપની અથવા તેના ઓથોરાઇઝ્ડ સર્વિસ સેન્ટર્સ આ ફોન માટે કોઈ પણ ઓફિશિયલ હાર્ડવેર રિપેર સર્વિસ આપશે નહીં. કંપનીના આ નિર્ણયથી 9 વર્ષ જૂના આ મોડલ માટે ઓફિશિયલ સપોર્ટનો તબક્કો પૂરો થઈ ગયો છે, પરંતુ ટેક દુનિયામાં iPhone X ને હંમેશા એવા ઉપકરણ તરીકે યાદ રાખવામાં આવશે જેણે એડવાન્સ સ્માર્ટફોનની આખી વ્યાખ્યા જ બદલી નાખી હતી.
વર્ષ 2017માં પોતાની 10મી એનિવર્સરી પર લોન્ચ થયેલો આ ફોન માત્ર એક નવું મોડેલ નહોતો, પરંતુ સ્માર્ટફોન હિસ્ટ્રીનો એક એવો ટર્નિંગ પોઇન્ટ હતો જેણે હોમ બટન અને Touch ID દૂર કરીને ઓલ-સ્ક્રીન ડિઝાઇન, OLED ડિસ્પ્લે અને Face ID જેવાં ફીચર્સની શરૂઆત કરી હતી.
શું છે Obsoleteનો અર્થ?
Appleના નિયમો અનુસાર, જ્યારે કોઈ ડિવાઇસનું વેચાણ બંધ થયાને 7 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય થઈ જાય છે, ત્યારે તેને Obsolete ઘોષિત કરવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં Apple તે પ્રોડક્ટ માટે હાર્ડવેર પાર્ટ્સ આપવાનું અને રિપેરિંગ સર્વિસ સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દે છે. iPhone Xનું વેચાણ સપ્ટેમ્બર 2018માં બંધ કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે તેને ઓબ્સોલીટ જાહેર કરી દેવાયો છે.
iPhone X યુઝર્સ પર શું અસર પડશે?
આ નિર્ણયથી iPhone X યુઝર્સના મનમાં સવાલ થઈ રહ્યો છે કે શું તેમનો ફોન કામ કરવાનો બંધ કરી દેશે? જવાબ છે: બિલકુલ નહીં. આ નિર્ણયથી તમારો iPhone X ચાલતો બંધ નહીં થાય અને તમે તેને સામાન્ય રીતે વાપરી શકશો.
ઓફિશિયલ રિપેરિંગ બંધ
જો તમારા iPhone Xની ડિસ્પ્લે, બેટરી કે અન્ય કોઈ ઇન્ટરનલ પાર્ટ ખરાબ થાય છે, તો Apple સર્વિસ સેન્ટર તેને સમીક્ષા કે રિપેર નહીં કરે. કોઈ પણ હાર્ડવેર સમસ્યા માટે તમારે લોકલ કે થર્ડ-પાર્ટી રિપેર શોપ્સ પર નિર્ભર રહેવું પડશે.
સોફ્ટવેર અપડેટ
iPhone X માટે છેલ્લું મુખ્ય અપડેટ iOS 16 હતું. જોકે, Apple જરૂરિયાત મુજબ આ માટે સિક્યોરિટી અપડેટ્સ આપવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.
જો તમારી પાસે iPhone X છે અને તે યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યો છે, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. માત્ર ભવિષ્યમાં કોઈ હાર્ડવેર ખામી સર્જાય ત્યારે તમારે લોકલ માર્કેટની મદદ લેવી પડશે.