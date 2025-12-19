સોનું કે હીરા નહીં...પરંતુ આ છે દુનિયાની સૌથી મોંઘી વસ્તુ, એક ગ્રામની કિંમત 6,20,000,000,000,000
World Most Expensive Thing: દુનિયાની સૌથી મોંઘી વસ્તુ કઈ હોઈ શકે? જવાબ માટે તમારા મગજમાં સૌથી પહેલા તો હીરા, સોના જેવી વસ્તુઓ આવે. પરંતુ તમને એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે સૌથી મોંઘી વસ્તુ હીરા કે સોનું નથી. આ વસ્તુની કિંમત જોઈએ તો એક ગ્રામની કિંમત 62 લાખ કરોડ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે.
Trending Photos
હાલના સમયમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે. ત્યારે તમને એ વિચાર તો ચોક્કસ આવતો હશે કે દુનિયાની સૌથી મોંઘી વસ્તુ કઈ હશે. સોનું, કે હીરા-મોતી....તો તમને જણાવી દઈએ કે દુનિયાની સૌથી મોંઘી વસ્તુ સોનું કે હીરા નહીં પરંતુ એન્ટીમેટર છે. જેની કિંમત 62 લાખ કરોડ રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ છે. એક ગ્રામ એન્ટીમેટર ફાટી જાય તો 4 હીરોશિમા બોમ્બ જેટલી ઉર્જા નીકળશે.
શું છે આ એન્ટીમેટર
એન્ટીમેટરને પ્રતિદ્રવ્ય પણ કહેવામાં આવે છે. જે મેટરથી વિપરીત હોય છે. એટલે કે મેટરથી અલગ ગુણ હોય છે. જો કે એન્ટીમેટરને સમજવા માટે મેટરને સમજવું જરૂરી છે. મેટર વિશે ઘણી વાતો હજુ પણ ભૌતિક અને રસાયણ વિજ્ઞાનની સમજ બહાર છે. સિવાય એ કે મેટર એટમ સાથે ભળીને બન્યું છે અને એક એટમ ઈલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને ન્યૂટ્રોનથી મળીને બન્યું છે. એટમની વચ્ચે હોય છે પ્રોટોન, જેમાં પોઝિટિવ ચાર્જ હોય છે, ન્યૂટ્રોનમાં કોઈ ચાર્જ હોતો નથી જ્યારે ઈલેક્ટ્રોનમાં નેગેટિવ ચાર્જ હોય છે. ઈલેક્ટ્રોન પાસે જેટલી એનર્જી હો છે, ઓર્બિટ એટલી જ ઝડપથી બદલાય છે.
એન્ટીમેટરના મામલે આ વાત બદલાઈ જાય છે. નાસાના જણાવ્યાં મુજબ તેમાં મળી આવતા એન્ટી ઈલેક્ટ્રોનમાં પોઝિટિવ ચાર્જ હોય છે. જ્યારે પ્રોટોન, જેને એન્ટી પ્રોટોન કહે છે, તેમાં નેગેટિવ ચાર્જ દેખાડે છે. એન્ટીમેટર જે ચીજો સાથે મળીને બને છે તેને antiparticles કહે છે. બિગ બેંગ બાદ મેટર સાથે જ એન્ટીમેટર પણ બરાબર પ્રમાણમાં બન્યું હતું પરંતુ પછી એન્ટીમેટર ગાયબ થઈ ગયું. તેનું કરાણ વૈજ્ઞાનિકો પાસે પણ નથી. કેટલાકનું કહેવું છે કે મેટર એન્ટીમેટરની સરખામણીમાં ઓછું રહ્યું હશે જે ધરતીમાં ફેરફાર દરમિયાન ગાયબ થતું ગયું હશે. વૈજ્ઞાનિકોનું અનુમાન છે કે બ્રહ્માંડમાં એકદમ દૂર એન્ટીમેટર મળવાની સંભાવના છે.
કોણે શોધ કરી
એન્ટીમેટર વિશે સૌથી પહેલા બ્રિટિશ ભૌતિક શાસ્ત્રી Paul Diracએ જણાવ્યું હતું. ન્યૂ મેગેઝીનમાં તેમની થિયરી છપાઈ હતી અને Paul Diracને ન્યૂટન બાદ સૌથી મોટા વૈજ્ઞાનિક ગણવામાં આવ્યા હતા. જો કે શરૂઆતમાં મેટરથી ઉલટુ કામ કરનારા આ તત્વ વિશે જણાવવાાં વૈજ્ઞાનિકોને સંકોચ થતો હતો. આથી તેમણે કહ્યું કે દરેક મેટરની મિરર ઈમેજ હોય છે, જે તેનાથી વિપરિત કામ કરે છે બાદમાં તેમને એન્ટીમેટર પર કામ કરવા બદલ નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો.
શેના કામ આવી શકે
જ્યારે મેટર એન્ટીમેટરના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે બંને એક બીજાને નષ્ટ કરી દે છે. આ દરમિયાન ભારે ઉર્જા નીકળે છે. તેના વિશે જાણ્યા બાદથી વૈજ્ઞાનિકો એ વિચારી રહ્યા છે કે આ રીતે સ્પેસક્રાફ્ટ બની શકશે જે સરળતાથી અંતરીક્ષના રહસ્યો સુધી પહોંચી શકશે. જેના પર નાસાએ વર્ષ 2010માં એક રિપોર્ટ પણ તૈયાર કર્યો છે. જે દર્શાવે છે કે એન્ટીમેટરનો ઉપયોગ સ્પેસક્રાફ્ટની દુનિયાાં કઈ રીતે ક્રાંતિ લાવી શકે છે.
ખુબ ખતરનાક છે આ તત્વ
મેટરથી વિપરિત કામ કરતો આ પદાર્થ એટલો ખતરનાક છે કે તેનો નાનકડો ભાગ પણ સમગ્ર દુનિયાને કોઈ શક્તિશાળી બોમ્બ કરતા પણ તેજીથી ખતમ કરી શકે છે. એટલે સુધી કે તેના જોખમ પર એક પુસ્તક પણ લખાયેલું છે. Angels and Demons નામના આ પુસ્તકમાં લખાયું છે કે કઈ રીતે એક સીક્રેટ સોસાયટી વેટિકન સિટીને બોમ્બથી ઉડાવવાની કોશિશ કરે છે. જેના ડરના કારણે વૈજ્ઞાનિક એન્ટીમેટરને વધુ પ્રમાણમાં બનાવવાથી ડરી રહ્યા છે.
1995થી 2025 સુધીમાં સમગ્ર દુનિયામાં ફક્ત 10 નેનોગ્રામ એન્ટીમેટર બની શક્યું છે. તેને બનાવવામાં અબજો રૂપિયા ખર્ચાઈ ચૂક્યા છે. એન્ટીમેટરને સ્પર્શ કરવા દેવાતો નથી. આથી −273 ડિગ્રી પર ઠંડુ કરીને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં તરતું રાખવામાં આવે છે. 2011માં 309 એન્ટી હાઈડ્રોજન પરમાણુને 16 મિનિટ સુધી જીવતો રાખવાનો રેકોર્ડ બન્યો હતો.
આટલું મોંઘુ કેમ
એક ગ્રામ બનાવવામાં LHC ને લાખો વર્ષ ચલાવવું પડશે અને એક સેકન્ડનો પ્રયોગ લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે. અત્યાર સુધીમાં બનેલા એન્ટીમેટરનો ખર્ચો અબજો ડોલરમાં છે.
એન્ટીમેટરનું ભવિષ્ય શું
એન્ટીમેટરથી અંતરીક્ષ યાત્રા ક્રાંતિ વીજળીનો અથાગ સ્ત્રોત અને કેન્સરનો ઉત્તમ ઈલાજ શક્ય છે. 10 મિલિગ્રામથી પ્લુટો સુધી યાન જઈ શકે છે અને 1 ગ્રામથી ભારતને 10 દિવસ સુધી વીજળી મળી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે