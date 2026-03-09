બેટરી ખતમ થવાની ચિંતાનો આવ્યો અંત! ગૂગલ પ્લે સ્ટોર હવે આપશે વોર્નિંગ, જાણો કેવી રીતે કરે છે કામ
Battery Warning Feature: મોટા ભાગના લોકોને સ્માર્ટફોનની બેટરી જલ્દી પુરી થઈ જાય છે, ત્યારે મોટા ભાગના લોકોને ખબર હોતી નથી કે કોઈ એપ્લિકેશન કે કોઈ સર્વિસ બેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલી રહી છે અને બેટરીનો ઉપયોગ કરી રહી છે. ત્યારે તે પ્રોબ્લમનું સોલ્યુશન ગુગલ લાવ્યું છે. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
Battery Warning Feature: સ્માર્ટફોન યુઝર માટે સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે તેમના ફોનની બેટરી ઝડપથી ખતમ થઈ જાય છે. ઘણીવાર, આ આપણે ડાઉનલોડ કરીએ છીએ તે એપ્લિકેશનોને કારણે થાય છે જે બેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલતી રહે છે, જેના કારણે બેટરી ઝડપથી ખતમ થઈ જાય છે. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, ગૂગલ હવે આવી એપ્લિકેશનો પર કડક કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.
ગૂગલ ટૂંક સમયમાં પ્લે સ્ટોર પેજ પર વધુ પડતી બેટરી પાવરનો ઉપયોગ કરતી એપ્લિકેશનો માટે ચેતવણી લેબલ પ્રદર્શિત કરશે. આનો હેતુ વપરાશકર્તાઓને ચેતવણી આપવાનો છે, જેથી તેઓ અગાઉથી જાણકાર નિર્ણયો લઈ શકે.
બેકગ્રાઉન્ડમાં એક્ટિવ રહેતી એપ્લિકેશન જણાવશે
ગુગલ એવી એપ્લિકેશનોને જણાવશે જે ફોનની સ્ક્રીન બંધ થયા પછી પણ લાંબા સમય સુધી બેકગ્રાઉન્ડમાં એક્ટિવ રહે છે. જો કોઈ એપ્લિકેશન વધુ પડતી બેટરી પાવરનો ઉપયોગ કરતી જોવા મળે છે, તો તે પ્લે સ્ટોર પર જરૂરી ચેતવણી લેબલ સાથે મોબાઈલમાં દેખાશે.
વેક લોક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
ગુગલ વેક લોક મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરશે. ફોનની સ્ક્રીન બંધ હોય ત્યારે પણ આ ટેકનોલોજી CPUને ચાલુ રાખે છે. સંગીત વગાડવું અથવા લોકેશન ટ્રેક કરવા જેવા કેટલાક આવશ્યક કાર્યો આ ટેકનોલોજી પર આધાર રાખે છે. જો કે, જો કોઈ એપ્લિકેશન તેનો ઉપયોગ જરૂર કરતાં વધુ સમય સુધી કરે છે, તો તે બેટરી ઝડપથી ખતમ કરી શકે છે.
બેટરી વપરાશ કેવી રીતે લેબલ કરવામાં આવશે?
ગુગલના મતે, જો કોઈ એપ સ્ક્રીન બંધ થયા પછી પણ, છેલ્લા 28 દિવસમાં 5 ટકાથી વધુ સમય માટે બેકગ્રાઉન્ડમાં એક્ટિવ રહે છે, તો તેને "ખરાબ વર્તન" તરીકે દર્શાવવામાં આવશે. આવી એપ્સ પ્લે સ્ટોરમાં એક વોર્નિંગ પ્રદર્શિત કરશે, જે યુઝર્સને ચેતવણી આપશે કે એપ બેકગ્રાઉન્ડમાં ઘણી બેટરીનો ઉપયોગ કરી રહી છે.
માત્ર વોર્નિંગ જ નહીં, સજા પણ શક્ય
ગુગલ પોતાને વોર્નિગ સુધી મર્યાદિત રાખશે નહીં. વધુ પડતી બેટરી વપરાશ ધરાવતી એપ્સને પ્લે સ્ટોર સજેશનમાંથી પણ દૂર કરી શકાય છે. આનો અર્થ એ છે કે આવી એપ્સ ઓછી વાર દેખાશે અને ડાઉનલોડ થવાની શક્યતા ઓછી હશે.
યુઝર્સ અને ડેવલપર્સ માટે ફાયદા
આ પગલાથી એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સને ઘણા ફાયદા મળશે: તેઓ ફોનની બેટરી ઝડપથી ખાલી કરતી એપ્સ ડાઉનલોડ કરવાનું ટાળી શકશે. ડેવલપર્સ પર તેમની એપ્સને વધુ સારી રીતે ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવશે, જેનાથી યુઝર્સને વધુ સારી બેટરી લાઇફ અને સરળ કામગીરી મળશે.
