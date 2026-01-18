નોકરી છોડો, X પર લખાવાના મળશે કરોડો રૂપિયા ! મસ્કનો મોટો ધમાકો, ફક્ત માનવી પડશે આ શરત
X Articles Challenge : સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર તમારા માટે એક શાનદાર તક છે. એલોન મસ્કની કંપનીએ એક એવી જાહેરાત કરી છે, જેણે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ અને લેખકોની દુનિયામાં હલચલ મચાવી દીધી છે. હવે, ફક્ત પોસ્ટ કરીને જ નહીં, પરંતુ પાવરફુલ આર્ટિકલ લખીને પણ કરોડો કમાઈ શકો છો.
Trending Photos
X Articles Challenge : શું તમે પણ ઘરે બેઠા કરોડો કમાવવા માંગો છો ? તો તમારું સ્વપ્ન સાકાર થવાનું છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X ના માલિક એલોન મસ્કે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ અને લેખકો માટે એક મોટી અને આશ્ચર્યજનક જાહેરાત કરી છે. હવે લોકો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર ફક્ત એક સારો લાંબા ફોર્મેટનો લેખ લખીને કરોડપતિ બની શકે છે.
X એ ટોપ આર્ટિકલ લખનારને 1 મિલિયન ડોલર એટલે કે રૂપિયા 9.7 કરોડનું બમ્પર ઇનામ આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે X અને તેના AI ટૂલ, Grok, ડીપફેક ઈમેજને લઈને વિવાદનો સામનો કરી રહ્યા છે.
મસ્કની નવો પ્લાન શું છે ?
X એ એક સત્તાવાર પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આગામી પેમેન્ટના સમયગાળામાં તેઓ ટોપ આર્ટિકલ લખનારને 1 મિલિયન ડોલરનું ઇનામ આપશે. પોસ્ટમાં જણાવાયું છે કે કંપનીનો ધ્યેય એવા કન્ટેન્ટને ઓળખવાનો છે જે ચર્ચાને વેગ આપે છે અને સમાચાર બ્રેક કરે છે. કંપની 2026 સુધીમાં બેસ્ટ લેખકો, પત્રકારો અને વિચારકોને તેના પ્લેટફોર્મ પર લાવવા માંગે છે.
નિયમો અને શરતો જાણી લો
- જો તમે આ ચેલેન્જનો ભાગ બનવા માંગતા હો, તો તમારે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિયમોનું પાલન કરવું પડશે.
- લેખ સંપૂર્ણપણે મૌલિક હોવો જોઈએ, એટલે કે તમારા દ્વારા લખાયેલો અને ઓછામાં ઓછા 1,000 શબ્દોનો હોવો જોઈએ.
- આ સ્પર્ધા 16 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ શરૂ થઈ છે અને 28 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ રાત્રે 11:59 વાગ્યા સુધી ચાલશે.
We’re trying something new: we’re giving $1 million to the Top Article of the next payout period.
We're doubling down on what creators on 𝕏 do best: writing.
In 2026, our goal is to recognize high-value, high-impact content that shapes conversation, breaks news and moves… pic.twitter.com/4hKBJNvNIg
— Creators (@XCreators) January 16, 2026
શું AIનો ઉપયોગ કરી શકાશે ?
તમારે લેખ લખવા માટે કોઈપણ પ્રકારના AIનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં, તમારે કન્ટેન્ટ જાતે લખવું જોઈએ. જો તમે AIનો ઉપયોગ કરશો, તો તમને સ્પર્ધામાંથી ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે. વધુમાં કેન્ટેન્ટમાં દ્વેષપૂર્ણ ભાષણ, અશ્લીલતા, છેતરપિંડી અથવા બદનક્ષી હોવી જોઈએ નહીં.
ઇનામ કોણ જીતી શકે છે ?
વેરિફાઇડ હોમ ટાઇમલાઇન ઈમ્પ્રેશન્સના આધારે વિજેતાની પસંદગી કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે વેરિફાઇડ યુઝર્સ દ્વારા સૌથી વધુ વ્યૂઝ અને લાઇક્સ ધરાવતા લેખને જીતવાની સૌથી વધુ તક હશે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ સ્પર્ધા હાલમાં યુએસ યુઝર્સ સુધી મર્યાદિત છે, પરંતુ ટેક નિષ્ણાતો માને છે કે ટૂંક સમયમાં અન્ય દેશો માટે સમાન સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
લેખકો માટે નવી તક
X એ તાજેતરમાં જ તેના આર્ટિકલ ફીચરને બધા પ્રીમિયમ યુઝર્સ માટે રોલ આઉટ કરી છે. તેનો હેતુ લેખકોને સીધા પ્લેટફોર્મ પર પૈસા કમાવવાની તક આપવાનો છે. જો કે, આ 1 મિલિયન ડોલર ઇનામ એક ખાસ સ્પર્ધા છે, જે ક્રિએટર્સ માટે એક મોટી તક છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે