X પર હવે નહીં જોવા મળે અશ્લીલ કન્ટેન્ટ: સરકારની કડકાઈ બાદ 600થી વધુ એકાઉન્ટ્સ પર હંટર

Adult content ban on X: સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (અગાઉનું ટ્વિટર) એ અશ્લીલ અને વાંધાજનક સામગ્રીના મુદ્દે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લીધી છે. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, X એ ભારત સરકારને ખાતરી આપી છે કે તે હવેથી દેશના કાયદા મુજબ જ કામ કરશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:30 AM IST

X પર હવે નહીં જોવા મળે અશ્લીલ કન્ટેન્ટ: સરકારની કડકાઈ બાદ 600થી વધુ એકાઉન્ટ્સ પર હંટર

Adult content ban on X: સરકારના દબાણ અને કડક વલણ બાદ X દ્વારા નીચે મુજબની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 3,500 જેટલી વાંધાજનક પોસ્ટ (કન્ટેન્ટ) હટાવવામાં આવી છે. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા 600થી વધુ એકાઉન્ટ્સ કાયમી ધોરણે ડિલીટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. પ્લેટફોર્મે સરકારને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હવેથી X પર અશ્લીલ કે વાંધાજનક સામગ્રીને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

ભારત સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સે ભારતીય આઈટી (IT) કાયદાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું પડશે, અન્યથા તેમણે ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડી શકે છે.
 

