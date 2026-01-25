Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

આ કંપનીના 3 લાખથી વધુ સ્કૂટરમાં આવી ખામી, કંપનીએ જાહેર કર્યું રિકોલ

યામાહાએ ભારતીય બજારમાં તેના બે લોકપ્રિય હાઇબ્રિડ સ્કૂટર, RayZR 125 Fi હાઇબ્રિડ અને Fascino 125 Fi હાઇબ્રિડના 3 લાખથી વધુ યુનિટ પાછા બોલાવ્યા છે. આ સ્કૂટરમાં ખામી આવતા રિકોલ જાહેર કર્યું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:10 PM IST

Trending Photos

આ કંપનીના 3 લાખથી વધુ સ્કૂટરમાં આવી ખામી, કંપનીએ જાહેર કર્યું રિકોલ

ઇન્ડિયા યામાહા મોટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (IYM)ના સ્કૂટર યુઝર્સ માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગ્રાહક સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપતા કંપનીએ એક મોટી સ્વૈચ્છિક રિકોલની જાહેરાત કરી છે. સ્વૈચ્છિક રિકોલનો અર્થ એ છે કે કંપનીએ સંભવિત ખામીઓને દૂર કરવા માટે સ્કૂટરને જ રિકોલ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. કંપની તેના 125cc હાઇબ્રિડ સ્કૂટર મોડેલ, RayZR 125 Fi હાઇબ્રિડ અને Fascino 125 Fi હાઇબ્રિડના કુલ 306,635 યુનિટ પાછા બોલાવી રહી છે.

કંપનીએ રિકોલ જાહેર કર્યું

Add Zee News as a Preferred Source

ઇન્ડિયા યામાહા મોટરે 2 મે, 2024 અને 3 સપ્ટેમ્બર, 2025 વચ્ચે ઉત્પાદિત Yamaha Fascino 125 Fi હાઇબ્રિડ અને RayZR 125 Fi હાઇબ્રિડ સ્કૂટરના મોડેલો માટે આ રિકોલ જાહેર કર્યું છે. રિકોલના કારણ અંગે કંપની જણાવે છે કે ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ આ સ્કૂટરોના આગળના બ્રેક કેલિપર્સ સાથે સમસ્યા જોવા મળી છે.

કંપની ફ્રીમાં ખામી દૂર કરશે

યામાહાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ પગલું ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો આપવા અને ગ્રાહક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાનો એક ભાગ છે. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે કંપની ખામીયુક્ત સ્કૂટરમાં જરૂરી ભાગો મફતમાં બદલશે. આ કામ દેશભરના કોઈપણ અધિકૃત યામાહા શોરૂમ અથવા સર્વિસ સેન્ટર પર કરવામાં આવશે. કંપનીએ ગ્રાહકોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમના વાહનોનું નિરીક્ષણ કરાવે અને જરૂરી સર્વિસ કરાવે.

ગ્રાહકોને કેવી રીતે ખબર પડશે કે સ્કૂટરમાં ખામી છે કે નહીં ?

હવે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે કે ગ્રાહકોને કેવી રીતે ખબર પડશે કે તેમના સ્કૂટરમાં ખામી છે કે નહીં? Yamahaએ ગ્રાહકો માટે આ ચેક કરવાનું સરળ બનાવ્યું છે કે તેમનું વાહન આ રિકોલ ઝુંબેશનો ભાગ છે કે નહીં. આ ચેક કરવા માટે ઇન્ડિયા Yamaha Motorની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ અને 'સર્વિસ' વિભાગમાં 'સ્વૈચ્છિક રિકોલ ઝુંબેશ' પર ક્લિક કરો. પછી 'Scooter 125' વિભાગ પસંદ કરો અને તમારા સ્કૂટરનો ચેસિસ નંબર આપો. 

જો તમારું સ્કૂટર આ રિકોલમાં સામેલ છે, તો વધુ સૂચનાઓ વેબસાઇટ પર દેખાશે. ગ્રાહક સહાય માટે તમે Yamahaના ટોલ-ફ્રી નંબર 1800-420-1600 પર પણ કૉલ કરી શકો છો અથવા માહિતી માટે yes@yamaha-motor-india.com પર ઇમેઇલ મોકલી શકો છો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
yamahaYamaha Scooters Recall In IndiaYamaha scooter recall 2026

Trending news