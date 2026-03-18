એરબેગથી સજ્જ વિશ્વનું પ્રથમ સ્કૂટર લોન્ચ, મળશે 292cc નું એન્જિન, મળશે આ ફીચર્સ
Yamaha એ દુનિયાનું પ્રથમ એરબેગથી સજ્જ સ્કૂટર લોન્ચ કર્યું છે. આ થ્રી-વ્હીલર સ્કૂટર છે, જે સારા બેલેન્સ અને સેફ્ટી સાથે આવે છે. તેના ફ્રંટમાં એરબેગ આપવામાં આવી છે, જે ટક્કર થવાની સ્થિતિમાં રાઇડરની સુરક્ષાની ખાતરી કરશે.
રોડ પર મુસાફરોની સુરક્ષા માટે હવે દરેક કારમાં સરકારે 6 એરબેગને ફરજીયાત કરી દીધી છે. આ વચ્ચે યામાહાએ દુનિયાનું પ્રથમ એરબેગવાળું સ્કૂટર રજૂ કર્યું છે, જેનું નામ Yamaha Tricity 300 છે. આ એક થ્રી-વ્હીલર સ્કૂટર છે, જેને સારા બેલેન્સ અને સ્ટેબિલિટી માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. હવે તેમાં એરબેગ પણ આપવામાં આવી છે, જેને Autoliv ની સાથે મળી તૈયાર કરવામાં આવી છે.
આ સ્કૂટરની એરબેગ સામેની તરફ લગાવવામાં આવી છે અને તે ખાસ સેન્સરની મદદથી કામ કરે છે. જ્યારે સામે ટક્કર થાય છે તો એરબેગ તત્કાલ ખુલી જાય છે અને રાઇડરને આગળ પડવાથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. કારની જેમ તેમાં સીટ બેલ્ટ હોતો નથી, તેથી આ સિસ્ટમ ખાસ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેથી દુર્ઘટના સમયે ઓછી ઈજા પહોંચે. આ સિસ્ટમને ઘણા ટેસ્ટ અને અસલી અકસ્માત જેવી પરિસ્થિતિમાં પારખવામાં આવી છે. ગ્રાહક તેને એરબેગ સાથે અને એરબેગ વગર બંને વિકલ્પમાં ખરીદી શકે છે.
આ છે એરબેગવાળી બાઇક
મહત્વનું છે કે ટૂ-વ્હીલરમાં એરબેગ નવું નથી, કારણ કે Honda Gold Wing Tour જેવી બાઇકમાં પહેલાથી આ ફીચર મળે છે, પરંતુ સ્કૂટરમાં આ ફીચર પ્રથમવાર જોવા મળ્યું છે. પહેલા Piaggio MP3 જેવા મોડલમાં આવા આઇડિયા જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ આ પ્રકારનું સંપૂર્ણ તૈયાર સ્કૂટર પ્રથમવાર આવ્યું છે. ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો 2026 મોડલમાં નવો અને વધુ શાર્પ લુક આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં નવી એલઈડી લાઇટ્સ, નવી ફ્રંટ ડિઝાઇન અને નવો ટેલ લેમ્પ આપવામાં આવ્યો છે, જેનાથી તે વધુ મોડર્ન અને સ્પોર્ટી દેખાય છે. આ સાથે વ્હાઇટ, ગ્રીન અને ગ્રે જેવા નવા કલર વિકલ્પ આપવામાં આવ્યા છે.
એન્જિન, પાવર અને માઇલેજ
એન્જિનની વાત કરીએ તો તેમાં 292cc નું એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 28 PS નો પાવર અને 28.9 Nm ટોર્ક આપે છે. તેમાં ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ મળે છે અને તે લગભગ 30.3 kmpl ની માઇલેજ આપે છે. એન્જિનમાં વધુ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ નવા એમિશન નિયમોને પૂરા કરવા માટે તેમાં નવું કેટેલિટિક કન્વર્ટર જોડવામાં આવ્યું છે. આ સ્કૂટર 2026મા યુરોપમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થઈ જશે, જ્યાં ગ્રાહકો તેને એરબેગ સાથે અને એરબેગ વગરના વિકલ્પમાં ખરીદી શકશે. હાલમાં આ સ્કૂટર ભારતમાં લોન્ચ કરવા વિશે માહિતી સામે આવી નથી.
