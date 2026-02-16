AI હવે વૈજ્ઞાનિકોના નિયંત્રણની બહાર! દિલ્હીમાં AIના 'ગોડફાધર'ના ચોંકાવનારો ખુલાસો, જાણો શું કહ્યું
India AI Summit 2026: AIના પિતામહ તરીકે ઓળખાતા યોશુઆ બેંજિયોએ તેના વિશે ઘણી એવી ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે જે ખૂબ જ ડરામણી છે. યોશુઆ બેંગિયોએ કહ્યું છે કે, ઘણીવાર AI લોકોના ઈન્સ્ટ્રક્શનને પણ ઈગ્નોર કરી રહ્યું છે.
- AIના પિતામહ યોશુઆ બેંજિયોની ગંભીર ચેતવણી, હવે AI માનવીના આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યું છે!
- ડિસેમ્બર 2024 પછી AIએ મર્યાદાઓ ઓળંગ, ઇન્સ્ટ્રક્શન ઈગ્નોર કરવાનું કર્યું શરૂ
- શું AI હવે બેકાબૂ થઈ રહ્યું છે? યોશુઆ બેંજિયોએ પ્રયોગશાળાના ચોંકાવનારા અનુભવો કર્યા શેર
India AI Summit 2026: AIના ગોડફાધર તરીકે ઓળખાતા પ્રખ્યાત કમ્પ્યુટર વૈજ્ઞાનિક યોશુઆ બેંજિયોએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને લઈ એવા ખુલાસા કર્યા છે, જે તમને વિચારવા માટે મજબૂર કરી દેશે. જે AIએ આખી દુનિયામાં મોટા બદલાવ કર્યા છે, તે AI હવે તેને બનાવનાર લોકોના નિયંત્રણમાંથી બહાર જવાના પણ રસ્તા શોધી રહ્યું છે. ત્યાં સુધી કે, ઘણી વખત AIએ પ્રયાસ પણ કર્યો છે. બેંજિયોએ જણાવ્યું કે, પહેલા આ બાબતોને અમે સૈદ્ધાંતિક માનતા હતા, એટલે કે એવી વસ્તુઓ જે પુસ્તકોમાં છે, પરંતુ વાસ્તવિકતામાં જોવા નથી મળથી. પરંતુ છેલ્લા એક વર્ષમાં વસ્તુઓ સંપૂર્ણપણે બદલાતી જોવા મળી રહી છે.
AI પર કર્યા ઘણા મોટો ખુલાસા
બેંજિયોએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં એવા ખુલાસા કર્યા છે, જે તમને ફિક્શન મૂવી અથવા ફિક્શન બુક જેવા લાગી શકે છે. પરંતુ હવે તે વાસ્તવિકતામાં જોવા મળી રહ્યું છ. AIના પિકામહ બેંજિયોએ કહ્યું કે, ડિસેમ્બર 2024 પહેલા અને AIથી થનારા ખતરા પર માત્ર સૈદ્ધાંતિક રીતે વિચાર કરતા હતા. એટલે કે હજુ વાસ્તવિક નથી. પરંતુ 2024માં અમે જોયું કે AI અમારા આદેશોનો ભંગ કરી રહ્યું હતું. ત્યાં સુધી કે, આપણા ઇજનેરોએ બનાવેલા કોડની વિરુદ્ધ જઈને AI પોતાની રીતે કામ કરવાનો પ્રયાસ પણ કરી રહ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે, AI પોતાના હિસાબે ગોલ નક્કી કરી રહ્યું છે. બેંજિયોએ કહ્યું કે, માનવો AIને જે ઈન્સ્ટ્રક્શન આપી રહ્યું હતું, તે તેને પાર કરીને પોતાનો સ્ત્રોત શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું.
બેંજિયોની જાણકારી છે ડરામણી
બેંજિયોની વાતો ઘણી હોલીવુડ અને બોલીવુડ ફિલ્મો જેવી લાગી રહી છે. પરંતુ જ્યારે તેમણે વિગતવાર તેના વિશે જાણકારી આપવાનું શરૂ કર્યું તો તેના ખતરાનો પણ અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે પ્રયોગશાળામાં AIને ઈન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવી રહ્યા હતા, ત્યારે તે અમારા નિયંત્રણમાંથી બહાર જવાનો રસ્તો પણ શોધી રહ્યું હતું. AI ત્યાં સુધી પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું કે, અમે તેની સિસ્ટમોને શટડાઉન પણ ન કરી શક્યા.
હવે ફિક્શન જેવી વાત નથી રહી
તેમણે કહ્યું કે, પહેલા આ તમને એક ફિક્શન જેવું લાગી શકે છે, પરંતુ હવે આ સમગ્ર બાબતો ડોક્યુમેન્ટમાં છે. આ બધી વસ્તુઓ પ્રયોગશાળામાં કરવામાં આવી છે. AI આ દરમિયાન પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું કે, તે અમારા ઈન્સ્ટ્રક્શનની બહાર જાય. તેમણે વધુમાં જે જણાવ્યું તે તેનાથી પણ વધુ ચોંકાવનારું હતું. બેંજિયોએ કહ્યું કે, AI સિસ્ટમ એ પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું કે, AIના નવા વર્ઝનને પણ રોકવામાં આવે. ત્યાં સુધી કે, તેને આ વસ્તુઓને રોકવા માટે કેટલીક એવી ખતરનાક વસ્તુઓ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું, જે તમને ચોંકાવી દેશે. AI લીડ એન્જિનિયરને બ્લેકમેલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું.
AIનો મિસયુઝ હવે એક પુષ્ટિ થયેલ વાત
બેંજિયોએ કહ્યું કે, AI માની રહ્યું હતું કે, તે લીડ એન્જિનિયરને પણ ઈમેલ મોકલી રહ્યું હતું. આ બધા પ્લાન્ટેડ ઈમેલ હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, તેનાથી અમને સ્પષ્ટ જાણવા મળ્યું કે AI કઈ દિશામાં વિચારી શકે છે કે વિચારી રહ્યું છે. બેંજિયોએ જણાવ્યું કે, તે પોતાનામાં બદલાવ કરીને એવું કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ ચિંતાજનક છે. બેંજિયોએ કહ્યું કે, હલે ચિંતા છે કે, AI પર અમારું નિયંત્રણ ખતમ થઈ શકે છે અને તેનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે. પહેલા એક સિદ્ધાંત હતો, પરંતુ હવે આ વાત ખાતરી સાથે કહી શકાય છે.
પરમાણુ બોમ્બથી પણ ખતરનાક AI હથિયાર
ભવિષ્યમાં ચીન-અમેરિકા વચ્ચે AI હથિયારોની સંભવિત રેસને લઈ યોશુઆએ ચેતવણી આપી છે. તેમણે તેને પરમાણુ હથિયારો કરતાં પણ વધુ ખતરનાક ગણાવ્યું છે અને સૂચનો આપ્યા છે કે, AIની મર્યાદાઓ નક્કી કરવા માટે એક સામાન્ય ધ્યેય નક્કી કરવામાં આવે. યોશુઆ કહે છે કે, "એકબીજાઓ પર પ્રભુત્વ મેળવવા માટે AI હથિયારોની સ્પર્ધા આખી દુનિયા માટે વિનાશકારી સાબિત થશે. તમે તેને એવી રીતે જોઈ શકો છો કે, જે રીતે અસંખ્ય પરમાણુ હથિયાર એકઠા કરી લેવામાં આવે. આવી સ્થિતિમાં પરમાણુ પ્રલયની નૌભત નક્કી છે.
આપણે હિરોશિમા અને નાગાસાકીમાં જોયું છે. માત્ર જાપાન તેનું ભોગ બન્યું નથી, તેની મનોવૈજ્ઞાનિક અસરથી આખી દુનિયાને પ્રભાવિત થયું છે. AI પ્રગતિની મર્યાદાઓ પરસ્પર વાતચીત દ્વારા નક્કી કરવાની જરૂર છે. કારણ કે એક દેશમાં વિકસિત કરવામાં આવેલ AI મોડેલનો બીજા દેશમાં દુરુપયોગ થઈ શકે છે અને ત્રીજો દેશ તેના પરિણામો ભોગવી શકે છે. સાયબર અને બાયોવેપન્સ અંગે આવા મોડેલો વિકસાવવા એ કોઈપણ દેશના હિતમાં નથી. જો AI મોડેલ વિકસાવતી વખતે એવું લાગે છે કે, તે માનવ મર્યાદાઓ ઓળંગી રહ્યું છે, તો તેની ચર્ચા કરવા માટે એક સામાન્ય ધ્યેયની જરૂર છે. પરમાણુ હથિયારોની જેમ AI સંધિ દ્વારા નિયમો અને કાયદાને સ્થાપિત કરવા જોઈએ."
નોંધનીય છે કે, લાંબા સમયથી પ્રખ્યાત યુનિવર્સિટી ધ મોન્ટ્રીયલના પ્રોફેસર રહેલા બેંજિયો ભારતમાં આયોજિત એક AI કોન્ફરન્સમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. દિલ્હીમાં 16-20 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન આયોજિત આ કોન્ફરન્સમાં દુનિયાભરના 40 CEO અને 20 રાષ્ટ્રના વડાઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે.
