હોમTechnologyતમારો Jio નંબર પણ થઈ શકે છે બંધ! આ છે સિમને એક્ટિવ રાખવાનો સૌથી સસ્તો રિચાર્જ પ્લાન

તમારો Jio નંબર પણ થઈ શકે છે બંધ! આ છે સિમને એક્ટિવ રાખવાનો સૌથી સસ્તો રિચાર્જ પ્લાન

Jio Sim Active Plans: લાંબા સમયથી રિચાર્જ ન કરાયેલા સિમ કાર્ડને Jio ડિએક્ટિવેટ કરી રહ્યું છે. જો તમારી પાસે સેકન્ડરી Jio સિમ છે, તો તમારે જાણવું જોઈએ કે તમે કયા સસ્તા પ્લાન ખરીદી શકો છો જેથી તે એક્ટિવ રહે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 27, 2026, 03:44 PM IST
Jio Sim Active Plans: જો તમે સેકન્ડરી Jio સિમનો ઉપયોગ કરો છો, તો એ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે કંપનીએ હવે લાંબા સમયથી ડિએક્ટિવ રહેલા સિમ કાર્ડને બંધ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે ઘણા રિલાયન્સ Jio વપરાશકર્તાઓએ તેમના નંબરોને નોટિસ વિના ડિએક્ટિવ કરવામાં આવ્યા છે. આ તે લોકોને અસર કરી રહ્યું છે જેમણે લાંબા સમયથી રિચાર્જ નથી કરાવ્યું. TRAIના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ વ્યક્તિ 90 દિવસ સુધી પોતાનો નંબર રિચાર્જ ન કરે, તો ટેલિકોમ કંપની નંબરને ડિએક્ટિવેટ કરી શકે છે.

વેલિડિટી 30 દિવસ માટે લંબાવી શકે

જો 90 દિવસ સુધી કોઈ પ્રવૃત્તિ ન હોય, તો ઓપરેટરો વેલિડિટી 30 દિવસ સુધી વધારવા માટે 20 રૂપિયા સુધીનો ચાર્જ લઈ શકે છે. જો તમારા નંબર પર 20 રૂપિયાનો ટોક ટાઇમ હોય, તો કંપની 20 રૂપિયા કાપી શકે છે, વેલિડિટી 30 દિવસ માટે લંબાવી શકે છે. આ પછી, નંબરને ફરીથી એક્ટિવ કરવા માટે 15 દિવસનો ગ્રેસ પીરિયડ આપવામાં આવે છે. જો તમારી પાસે 20 રૂપિયા બેલેન્સ નથી, તો તમારો નંબર ગ્રેસ પીરિયડમાં પ્રવેશ કરશે અને 15 દિવસ પછી ડિએક્ટિવ થઈ જશે.

તમારો નંબર ડિએક્ટિવ થઈ શકે

અભિષેક યાદવે X (ટ્વિટર) પર શેર કરેલા દાવા મુજબ, વપરાશકર્તાઓ દરરોજ ડિએક્ટિવેશનની જાણ કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમારું સિમ ડિએક્ટિવ છે અથવા ફક્ત ઇનકમિંગ કોલ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે, તો તમારો નંબર ડિએક્ટિવ થઈ શકે છે. 

એકવાર કંપની તમારા નંબરને બંધ કરી દે છે, તો તે કોઈ બીજાને આપી શકાય છે. જો આવું થાય, તો તમે તમારો નંબર કાયમ માટે ગુમાવશો. આને ટાળવા માટે, ચાલો તમને જણાવીએ કે તમારા સિમને ચાલુ રાખવા માટે તમે કયા સસ્તા રિચાર્જ કરી શકો છો.

Jioનો 189નો પ્લાન

189 રૂપિયાનો Jioનો પ્લાન 2GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા, કોઈપણ નેટવર્ક પર અમર્યાદિત વૉઇસ કૉલિંગ અને 300 SMS સંદેશાઓ પ્રદાન કરે છે. 28 દિવસ માટે માન્ય આ પ્લાન Jio TV અને Jio Cloudની મફત ઍક્સેસ પણ આપે કરે છે. 

જ્યારે કંપની ઘણા અન્ય સસ્તા પ્લાન ઓફર કરે છે, ત્યારે 11 રૂપિયા અથવા અન્ય ઓછા ખર્ચે ડેટા પેક ખરીદવાથી કામ નહીં થાય, કારણ કે તેનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી પાસે પહેલાથી જ તમારા નંબર પર બેઝ પ્લાન હોવો આવશ્યક છે. જો તમે તમારા નંબરને બંધ થવાથી બચાવવા માંગતા હો, તો આ પ્લાન સાથે રિચાર્જ કરવાથી તેને બંધ થવાથી બચાવી શકાય છે, કારણ કે એકવાર બંધ થઈ ગયા પછી, તે એક ગંભીર સમસ્યા બની શકે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

