YouTube Down : વિશ્વભરમાં YouTube સેવા ઠપ, લાખો યુઝર્સ મુશ્કેલીમાં, જાણો અચાનક કેમ થયું ડાઉન
YouTube Down : ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં યુટ્યુબ ડાઉન થઈ ગયું છે. લોકો સોશિયલ મીડિયા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે નવા વીડિયો જોવામાં સમસ્યા આવી રહી છે અને ફીડ પણ રીફ્રેશ થઈ રહી નથી.
- ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં યુટ્યુબ ડાઉન
- YouTube એક્સેસ કરવામાં આવી રહી છે સમસ્યા
- યુટ્યુબ હજુ સુધી આનું કારણ શોધી શક્યું નથી
YouTube Down : YouTubeની સર્વિસ અચાનક ઘણા દેશોમાં ઠપ થઈ ગઈ છે. DownDetectorએ પણ આની જાણ કરી છે અને લાખો લોકોએ પણ YouTube ડાઉન થવાની ફરિયાદ કરી છે. જ્યારે લોકો YouTube પર જાય છે, ત્યારે તેઓ સર્વિસ એક્સેસ કરી શકતા નથી, ત્યારબાદ તેઓએ સોશિયલ મીડિયા પર આ માહિતી શેર કરી છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 3 લાખથી વધુ લોકોએ DownDetector પર આની જાણ કરી છે. YouTube હોમપેજ ડાઉનલોડ થઈ રહ્યું નથી ભારત, યુનાઇટેડ કિંગડમ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત ઘણા દેશોમાં YouTubeને અસર થઈ છે.
YouTubeએ શું કહ્યું ?
YouTube સર્વિસ ઠપ થયા પછી કંપનીએ X પ્લેટફોર્મ પર તેના વિશે પોસ્ટ કરી છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે જો તમને હજુ પણ YouTube એક્સેસ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે, તો તમે એકલા નથી. કંપની ટૂંક સમયમાં આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવશે, તેની ટીમ તેના પર કામ કરી રહી છે.
If you’re having trouble accessing YouTube right now, you’re not alone — our teams are looking into this and will follow up here with updates: https://t.co/7iTU5S9AgT
— TeamYouTube (@TeamYouTube) February 18, 2026
Downdetector, એક વેબસાઇટ જે વિશ્વભરના પોર્ટલ માટે સેવા અને આઉટેજને ટ્રેક કરે છે, તેણે પણ YouTube ડાઉન હોવાની જાણ કરી છે. આ સમસ્યા પોર્ટલ અને એપ્લિકેશન બંને પર આવી છે, જેના કારણે વિડિઓ સ્ટ્રીમિંગમાં નોંધપાત્ર સમસ્યાઓ થઈ રહી છે. યુટ્યુબ સર્વિસ ઠપ થયા પછી ઘણા યુઝર્સે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરી રહ્યા છે. #YouTubeDOWN સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યું છે. ઘણા યુઝર્સે સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યા છે.
યુટ્યુબ ડાઉન કેમ થયું ?
યુટ્યુબ હજુ સુધી તેનું કારણ શોધી શક્યું નથી. જોકે, ટેક એક્સપર્ટ માને છે કે તે ટેકનિકલ ખામી અથવા સર્વર-સાઇડ સમસ્યા હોઈ શકે છે. સાયબર હુમલાની શક્યતા નકારી શકાતી નથી. યુટ્યુબ પહેલા પણ ઘણી વખત ડાઉન થયું છે. આ વખતે સમસ્યા ગૂગલના ક્લાઉડ સર્વર્સ સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે, કારણ કે કેટલાક યુઝર્સે યુટ્યુબ ટીવી અને ગૂગલ સર્ચમાં પણ સમસ્યાઓનો અનુભવ કર્યો છે. જોકે, કંપની કહે છે કે તે આ સમસ્યાની તપાસ કરી રહી છે.
