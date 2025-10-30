યુટ્યુબર્સની બલ્લે-બલ્લે, કંપનીએ કરી 4 મોટી જાહેરાત, જાણો શું છે નવી અપડેટ
YouTubeએ કેટલાક ફેરફારો કર્યા છે જે ક્રિએટર્સની કમાણીમાં વધારો કરશે અને દર્શકો માટે તેમને ગમતું કન્ટેન્ટ સર્ચ કરવાનું સરળ બનાવશે. ત્યારે યુટ્યુબ દ્વારા કયા મુખ્ય ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Trending Photos
YouTube હવે અપગ્રેડ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. આવનારા દિવસોમાં YouTube એવા ફેરફારો કરશે જે તમારા અનુભવને સુધારશે. કંપનીનો ધ્યેય લોકોને લાંબા સમય સુધી YouTube ટીવી જોવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. આ ફક્ત દર્શકો માટે સરળ અનુભવ જ નહીં પરંતુ YouTubersની કમાણીમાં પણ વધારો કરશે.
YouTubers ઘણીવાર હાઈ ક્વોલિટીવાળા વિડિઓઝ બનાવી શકતા નથી. આ નવીનતમ અપડેટ AIની મદદથી આવા વિડિઓઝની ક્વોલિટીમાં સુધારો કરશે. થંબનેલ્સની સાઈસ પણ હવે મોટી હોઈ શકે છે, 50 MB સુધી પહોંચે છે. ચાર મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે; ચાલો તેમને અન્વેષણ કરીએ.
થંબનેલ ફાઇલની સાઈઝ વધી
યુટ્યુબ પર થંબનેલ ફાઇલની સાઈઝ 2 MBથી વધારીને 50 MB કરવામાં આવી છે. જે 4K થંબનેલને મંજૂરી આપશે. કેટલાક ક્રિએટર્સ મોટા વિડિઓઝ અપલોડ કરવાનું પરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. આનાથી ટીવી પર હાઈ ક્વોલિટીવાળા વિડિઓઝ વધુ સારા દેખાશે. આ ફેરફારો દર્શકોને આકર્ષિત કરશે. આ માહિતી YouTube CEO નીલ મોહન દ્વારા X પર એક પોસ્ટમાં શેર કરવામાં આવી હતી.
The number of @youtube channels earning six figures or more in revenue from TV is up 45% year over year.
Excited to announce new updates to help @youtubecreators get even more out of our fastest-growing screen:
⬆️ An increased thumbnail file size limit (from 2MB to 50MB) so you… pic.twitter.com/5W6UbAyLbn
— Neal Mohan (@nealmohan) October 29, 2025
વીડિયોમાં QR કોડ્સ દેખાશે
હવે QR કોડ્સ વીડિયોમાં દેખાશે. ક્રિએટર્સ તેમની પ્રોડક્ટ વીડિયો સાથે લિંક કરી શકે છે. દર્શકો તેમના ફોનથી કોડ સ્કેન કરશે અને સીધા પ્રોડક્ટ પેજ પર જશે. આનાથી ખરીદી સરળ બનશે. ગયા વર્ષે 35 અબજ કલાક શોપિંગ-સંબંધિત કન્ટેન્ટ જોવામાં આવ્યું હતું. આનાથી ક્રિએટર્સને સારા પૈસા કમાવવામાં પણ મદદ મળશે.
AI ઓછી ગુણવત્તાવાળા વિડિઓઝને સુધારશે
YouTube લો ક્વોલિટીવાળા વિડિઓઝને HDમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે AIનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. ભવિષ્યમાં 4K માટે સપોર્ટ ઉપલબ્ધ થશે. જો કે, ક્રિએટર્સ નિયંત્રણ જાળવી રાખશે અને મૂળ ફાઇલ સાચવવામાં આવશે. જો દર્શકો ઈચ્છે તો જૂની ગુણવત્તામાં જોઈ શકશે.
ઇમર્સિવ પ્રીવ્યૂ ફીચર આવશે
વિડિઓ જોતી વખતે ઇમર્સિવ પ્રીવ્યૂ ફીચર આવશે. આનાથી વિડિઓઝ સ્વિચ કરવાનું સરળ બનશે. સર્ચમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. જો તમે ક્રિએટર્સના ચેનલ પેજ પરથી સર્ચ કરો છો, તો તે ચેનલના વિડિઓઝ YouTube પર નહીં, પણ ટોપ પર દેખાશે. આ તમને સંબંધિત કન્ટેન્ટને વધુ ઝડપથી શોધવામાં મદદ કરશે.
દર્શકો અને ક્રિએટર્સ માટે ફાયદો
YouTubeને એક મુખ્ય ટીવી પ્લેટફોર્મ બનાવવા માટે આ ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. શોપિંગ, ક્વોલિટી અને સર્ચમાં સુધારાથી દર્શકો સરળતાથી સંબંધિત કન્ટેનેટ શોધી શકશે. ક્રિએટર્સની કમાણીમાં પણ વધારો થવાની અપેક્ષા છે. કંપનીને આશા છે કે આ ફેરફારો YouTubeને ઘરમાં પહેલી પસંદગી બનાવશે. આ અપડેટ્સ ધીમે ધીમે બધા યુઝર્સ સુધી પહોંચશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે