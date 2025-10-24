Prev
Next

PhonePe અને Google Pay માટે ખતરાની ઘંટી, Arattai બાદ હવે Zoho લાવશે UPI એપ

Zoho UPI App Launch:  ભારતીય કંપની ઝોહો છેલ્લા કેટલાક સમયથી ધૂમ મચાવી રહી છે. કંપનીની ઘણી એપ્સ અને સર્વિસ સતત પોપુલર થઈ રહી છે. હવે ઝોહો યુપીઆઈ પેમેન્ટ એપ લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:17 PM IST

Trending Photos

PhonePe અને Google Pay માટે ખતરાની ઘંટી, Arattai બાદ હવે Zoho લાવશે UPI એપ

Arattai એપ અને Ulaa બ્રાઉઝરની સાથે ધૂમ મચાવનાર ઝોહો હવે પેટીએમ અને ફોનપે જેવી એપ્સને ટક્કર આપવાની તૈયારી કરી રહી છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર ઝોહો હવે UPI- બેસ્ડ કંઝ્યુમર પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ Zoho Pay લોન્ત કરશે, જે પેટીએમ, ફોનપે અને ગૂગલ પેને સીધી ટક્કર આપશે. મહત્વનું છે કે ઝોહોની Arattai એપને WhatsApp ના મેડ ઇન ઈન્ડિયા વિકલ્પ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે અને તેના ડાઉનલોડની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. આ રીતે Ulaa બ્રાઉઝર પણ ગૂગલ ક્રોમને ટક્કર આપી રહ્યું છે.

સ્ટેન્ડઅલોન એપ હશે Zoho Pay 
રિપોર્ટ્સ અનુસાર Zoho Pay એક સ્ટેન્ડઅલોન એપ હશે અને તેને Arattai મેસેન્જરમાં પણ ઈન્ટીગ્રેટ કરવામાં આવી શકે છે. તેાથી વોટ્સએપની જેમ Arattai યુઝર્સને પણ એક એપમાં ચેટિંગ અને પેમેન્ટ બંનેનો વિકલ્પ મળી જશે. ઝોહોની પાસે પહેલાથી પેમેન્ટ-એગ્રીગેટર લાયસન્સ છે અને તે ઝોહો બિઝનેસ દ્વારા બિઝનેસ પેમેન્ટ ઓફર કરી રહી છે. હવે યુપીઆઈ પેમેન્ટ ઇકોસિસ્ટમમાં આવવાથી માર્કેટમાં ટક્કર વધશે અને પહેલાથી પગ જમાવી ચૂકેલી કંપનીઓને પણ નવો પડકાર મળશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ક્યા સુધી લોન્ચ થવાની આશા?
હજુ સુધી ઝોહો પે એપ લોન્ચ થવાની તારીખ સામે આવી નથી, પરંતુ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે આગામી ક્વાર્ટરમાં તેને લોન્ચ કરી શકાય છે. હાલમાં આ એપનું ટેસ્ટિંગ ચાલી રહ્યું છે અને તેને એન્ડ્રોયડી સાથે iOS માટે પણ લોન્ચ કરવામાં આવશે.

ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં UPIનો સૌથી વધુ ઉપયોગ
ભારતનું ડિજિટલ પેમેન્ટ નેટવર્ક દુનિયામાં સૌથી વધુ એક્ટિવ છે. અહીં યુપીઆઈ દ્વારા સૌથી વધુ ડિજિટલ પેમેન્ટ થાય છે. લેટેસ્ટ રિપોર્ટ પ્રમાણે 2024મા યુપીઆઈ દ્વારા 17,221  કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા, જ્યારે 2019મા આ સંખ્યા 1079 કરોડ હતી. આ ટ્રાન્ઝેક્શનની ટોટલ વેલ્યુ જોવામાં આવે તો 2019મા 18.4 લાખ કરોડની લેતીદેતી થઈ હતી, જ્યારે 2024મા આ સંખ્યા વધી લગભગ 247 કરોડ પહોંચી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
UPI Appupi paymentZohoTech NewsZoho Pay

Trending news