हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
મોટા સમાચાર, અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના 15 ડોક્ટરો એકાએક ગૂમ
Viral Raval
|
Nov 15, 2025, 10:20 AM IST
15 doctors from Haryana controversial Al Falah University have gone missing
More Videos
05:22
u
ગુજરાત મોડલની કોપી બિહારમાં પેસ્ટ થઈ! પાટીલે સ્ટ્રેટેજિક દબદબાથી ચમત્કાર કરી બતાવ્યો
06:33
u
J&K: નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભીષણ વિસ્ફોટ, 9 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ
01:13
u
ભરૂચ: અંકલેશ્વરમાં NRI મૌલવીએ હિન્દુ મહિલા પર દુષ્કર્મ આચર્યું, ધર્માંતરણ માટે કર્યું બ્લેકમેલિંગ
05:06
u
હાઈ પ્રોફાઈલ સીટ અલીનગર પર કોણ આગળ, મૈથિલી ઠાકુરનું મોટું નિવેદન
01:51
u
બિહારમાં NDAએ વિરોધીઓના સૂપડાં સાફ કર્યા, કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું- લોકશાહી ખતરામાં
02:44
u
બિહારમાં NDAની પ્રચંડ જીતના કારણો...જેણે મહાગઠબંધનના પાટીયા પાડી દીધા
08:00
u
બિહારમાં NDAનો જલવો, મહાગઠબંધન પછડાયું, પાટીલે કહ્યું- આ જાદુ પીએમ મોદીનો છે
01:52
u
NDAને પ્રચંડ બહુમતી, કોણ બનશે મુખ્યમંત્રી? પાટીલે કરી દીધો ખુલાસો
00:58
u
બિહારમાં મહાગઠબંધનના સૂપડાં સાફ, PM મોદીએ પ્રચાર વખતે જ કહી દીધી હતી આ વાત
01:44
u
બિહારમાં 'ટાઈગર અભી જિંદા હૈ'... જનતાએ નીતિશકુમારને આપી રિટર્ન ગિફ્ટ
Trending news
Recession
સુરત બાદ હવે પાલનપુરના હીરા ઉદ્યોગમાં મંદી આવી, દિવાળી બાદ અનેક કારખાનાના શટર પડ્યા
7th Pay Commission
ભથ્થા ખતમ કરી રહી છે સરકાર? સરકારી કર્મચારીઓ ખાસ જાણે આ વિગતો
Adolf Hitler
હિટલરના DNA માં 80 વર્ષ બાદ મોટો ખુલાસો, તાનાશાહ આ બીમારીને કારણે મહિલાઓથી દૂર રહેતો
Zomato
મનુષ્યો 180 વર્ષ સુધી જીવી શકશે! Zomato ના ફાઉન્ડરે મોટી શોધનો દાવો કર્યો
Bihar Election 2025
બિહારમાં NDAની સુનામી પાછળ 'ME' નામનું સમીકરણ કામ કરી ગયું! વિરોધીઓના સૂપડાં સાફ
PM Modi Gujarat visit
PM મોદી આજે ગુજરાત પ્રવાસે : બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની સમીક્ષા કરશે, આવું છે શિડ્યુલ
Black Pepper
1, 2 નહીં 5 ફાયદા કરે છે કાળા મરી, ફાયદા વિશે જાણી આજથી જ રુટીનમાં સામેલ કરી લેજો
Bihar Election 2025
RJD ભલે 25 સીટો પર સમેટાઈ પરંતુ ભાજપ કરતા 15 લાખ મત વધુ મળ્યા, બે મામલે બની નંબર-1
breaking news
Breaking News: જમ્મુ કાશ્મીરના નૌગામ પોલીસ સ્ટેશન પાસે બ્લાસ્ટ, 9 ના મોત, 29 ઘાયલ
vaibhav suryavanshi
વૈભવ સૂર્યવંશીએ 32 બોલમાં ફટકારી તાબડતોડ સદી, T20માં આવું કરનારો એકમાત્ર ખેલાડી