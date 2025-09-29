ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બોટાદમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, સાકરડી રોડ પર ઊભેલા ટ્રક પાછળ બસ ઘૂસી ગઈ, જુઓ Video

Viral Raval | Sep 29, 2025, 12:14 PM IST

નવરાત્રિના આઠમા નોરતે ટ્રક અને લક્ઝરી વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થતા 3 મુસાફરોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે, તો 20 ઘાયલ થયા છે. રત્નકલાકાર મહિલાઓ 2 દિવસના પ્રવાસેથી પરત ફરતાં આ ઘટના બની હતી. બસમાં 50થી વધુ લોકો સવાર હતા. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પાળીયાદથી સાકરડી ગામના રસ્તા પર ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં ત્રણ લોકોના ઘટનાસ્થળે મોત નિપજ્યા છે, તો 20 થી વધુ લોકોને ઈજા પહોંચી છે. ટ્રક અને ખાનગી લકઝરી બસ વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી. આ સમયે લક્ઝરી બસમાં 50 થી 60 લોકો સવાર હતા. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

