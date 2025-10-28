ઈરાનમાં બંધક બનાવાયેલા ગાંધીનગરના બાપુપુરા ગામના 4 યુવકો વતન પહોંચશે, દિલ્લીથી અમદાવાદ આવવા રવાના
માણસાના બાપુપુરા ગામના ચાર યુવકોનું ઈરાનમાં અપહરણ થયું હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી. ગેંગે કાવતરુ ઘડી ચાર લોકોનું અપહરણ કર્યું તથા બે કરોડ રુપિયાની ખંડણી પણ માંગી હતી. સૂત્રો અનુસાર યુવકોના પરિવારે એક કરોડથી વધુ રકમ આપ્યું હોવાનું જણાયું છે. આ બાબત અંગે ધારાસભ્ય જે. એસ. પટેલે ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખ્યો હતો. આજરોજ તહેરાનમાં બંધક બનાવાયેલા આ ચાર યુવકો ભારત પરત ફર્યા. દિલ્લી એરપોર્ટથી અમદાવાદ આવવા માટે રવાના થયા છે. પોલીસ યુવકોની સમગ્ર મામલા અંગે તપાસ હાથ ધરશે...