લો બોલો! વડોદરામાં અધિકારીઓથી તો ધારાસભ્યો પોતે પીડિત, કાર્યવાહીની કરી માંગણી
ગુજરાતમાં સત્તાધારી પક્ષ ભાજપના જ ધારાસભ્યો હવે પોતાની સરકારના વહીવટી તંત્ર સામે મેદાને પડ્યા છે. વડોદરા જિલ્લાના પાંચ ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને ઉદ્દેશીને એક પત્ર લખતા રાજ્યના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. આ પત્રમાં અધિકારીઓની મનસ્વીતા અને પ્રજાના કામો પ્રત્યેની બેદરકારીને લઈને ગંભીર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. સત્તાધારી પક્ષ ભાજપના જ ધારાસભ્યોએ પત્રમાં સ્પષ્ટ આક્ષેપ કર્યો છે કે રાજ્યમાં ઠેર-ઠેર વહીવટી તંત્રનો વહીવટ કથળ્યો છે. તંત્રના કાન સુધી પ્રજાના અવાજ પહોંચતા નથી. સ્થિતિ એવી નિર્માણ પામી છે કે એક સામાન્ય માણસ માટે સરકારી કચેરીમાં નાનું અમથું કામ કરાવવું પણ હવે એક 'યુદ્ધ' લડવા સમાન બની ગયું છે.