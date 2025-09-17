ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

VIDEO: PM મોદીના 75માં જન્મદિવસની ઉજવણી પર ઓપરેશન સિંદૂર થીમ સાથે 75 કિલોની કેક કાપી

Sep 17, 2025, 04:46 PM IST

ભારત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આજે 75મો જન્મદિવસ છે. જે નિમિતે ઠેર-ઠેર ઉજવણી થઈ રહી છે. વર્ષ 2014થી હાલ ત્રીજી વખત તેઓ દેશનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. પીએમ મોદી તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી જાહેર સેવા કે યોજના પ્રસંગ તરીકે કરતા હોય છે. જ્યારે દેશભરમાં લોકો પણ અનોખી રીતે ઉજવણી કરતાં દેખાય છે. અમદાવાદ શહેરના જમાલપુરમાં હિંદુ, મુસ્લિમ, બંગાળી સહિત અન્ય સમાજના લોકોએ ભેગા મળી 75 કિલોની કેક કાપી. 75 હિંદુ અને 75 મુસ્લિમ બહેનોને ડ્રેસ વિતરણ કરાયું. કાર્યક્રમમાં દેવાચાર્ય દિલીપદાસજી મહારાજ હાજર રહ્યા હતા. 75 બોટલ રક્તદાન પણ થયું. વર્ષ 2006થી રૌફ બંગાળીએ આ પ્રથા શરુ કરી હતી. જુઓ ઉજવણીના દ્રશ્યો

Trending news