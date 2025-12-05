પ્રમુખપદનાં 75 વર્ષ, પ્રમુખવર્ણી અમૃત મહોત્સવ, 7 ડિસેમ્બર ઐતિહાસિક દિવસ
અમદાવાદ...7 ડિસેમ્બરનો ઐતિહાસિક દિવસ....સાબરમતીના કિનારે રચાશે ભક્તિનો મહાસાગર...BAPS સંસ્થાના પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પ્રમુખપદના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાની ભવ્ય ઉજવણી થવા જઈ રહી છે...આ ભવ્ય, દિવ્ય અને નવ્ય કાર્યક્રમનું નામ છે પ્રમુખવર્ણી અમૃત મહોત્સવ. સાબરમતીના પાણી પર તરતી 75 દિવ્ય હોડીઓ...લાખો LED લાઈટ્સની ઝગમગ...અને દરેક હોડી પર ચમકશે એક અમૃત સૂત્ર...ભાગવત, ગીતા, વચનામૃત, રામચરિતમાનસ અને મહાભારતમાંથી પસંદ કરાયેલા 75 જીવન મંત્રો...આ દૃશ્ય જોઈને આંખો અને મન બંને થીજી જશે. મુખ્ય અતિથિ તરીકે પધારશે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ...મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ...નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી...અને BAPSના વર્તમાન વડા પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની પાવન ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે આ અદ્ભુત કાર્યક્રમ... અને સૌથી મોટો રેકોર્ડ..વિશ્વના 30થી વધુ દેશોમાંથી એક લાખથી વધુ સ્વયંસેવકો અને હરિભક્તો અમદાવાદ પહોંચશે...અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 20થી 30 ટકા ટ્રાફિક વધવાની શક્યતા છે...ફ્લાઈટના ભાડામાં રોકેટની જેમ ઉછાળો આવે તો નવાઈ નહીં. આ એ જ BAPS સંસ્થા છે...જેણે વિશ્વમાં 1200થી વધુ શિખરબંધ મંદિરો બનાવ્યા...વ્યસનમુક્તિ, પરિવાર એકતા, સમાજસેવા, શિક્ષણ, આરોગ્ય સહિત દરેક ક્ષેત્રમાં અજોડ યોગદાન આપ્યું છે...આજે કરોડો લોકોના જીવનમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રકાશ પ્રગટે છે. આધ્યાત્મિક ઉજવણીનો આ મહોત્સવથી આખું અમદાવાદ જાણે વિશ્વનું સૌથી મોટું હરિમંદિર બની જશે...આ માત્ર એક કાર્યક્રમ નહીં પરંતુ સનાતન સંસ્કૃતિની ઉજ્જ્વલ વારસાગાથા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના 75 વર્ષના અમૃત સમર્પણને સમર્પિત છે...