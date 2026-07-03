Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /ગુજરાત અને MPમાંથી 8 આતંકીઓ ઝડપાયા, અત્યંત ચોંકાવનારી વિગતો

ગુજરાત અને MPમાંથી 8 આતંકીઓ ઝડપાયા, અત્યંત ચોંકાવનારી વિગતો

Written ByViral Raval
Published: Jul 03, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:16 PM IST

રથયાત્રા પહેલાં ગુજરાત ATSને એક સૌથી મોટી સફળતા મેળવી છે. પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન 'જૈશ-એ-મોહમ્મદ' (JeM) સાથે સંકળાયેલા 8 ખતરનાક આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા કરવામાં આવેલી આ સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશના અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાંથી આ આતંકીઓને દબોચી લેવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં જૈશ-એ મોહમ્મદનું નેટવર્ક સક્રિય કરવા માટે આતંકવાદીઓ કામગીરી કરી રહ્યા હતાં. ગુજરાત એટીએસ દ્વારા પૂછપરછ દરમિયાન જૈશ-એ મોહમ્મદનું નેટવર્ક સક્રિય કરવા માટે આતંકવાદીઓ કામગીરી કરી રહ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે..

Recommended Videos

ગુજરાતને માથે મોટી ઘાત, રાજ્યમાં એક સાથે 6 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય
02:25
24 કલાકમાં 172 તાલુકાઓમાં વરસાદ, અનેક વિસ્તારોમાં 10 ઈંચથી વધુ વરસાદ
01:20
ગુજરાતમાં મેઘાની ધબધબાટી, આ વિસ્તારોમાં શાળા-કોલેજ બંધ
05:44
જુનાગઢ: વરસાદ ટાણે ડ્રેનેજની કામગીરીએ દાટ વાળ્યો, પાણી ભરાતા લોકો પડ્યા, Video
02:44
આગામી 24 કલાક પ્રવાસીઓ-માછીમારોને ચેતવણી, દરિયાથી દૂર રહેજો
01:46
દ.ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘાની ધબધબાટી, 8 ઈંચ વરસાદથી આ વિસ્તારો પાણી પાણી
02:38
ગુજરાતમાં આજે આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે વરસાદ, જાણો વરસાદની લેટેસ્ટ આગાહી
00:45
લગ્નના રજિસ્ટ્રેશન મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો અત્યંત મહત્વનો ચુકાદો
01:44
મોટી રાહત, પેટ્રોલના ભાવમાં 5 રૂપિયા અને ડીઝલમાં પ્રતિ લીટર 3 રૂપિયાનો ઘટાડો
02:22
અતિભારે વરસાદની આગાહી, જાણો કયા વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ, ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું
06:59
દ. ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી, જાણો ક્યાં કયાં પડશે વરસાદ?
01:28
પત્ની ભલે સરપંચ હોય, વહીવટ તો હું જ કરીશ! હાંડોદના સરપંચ પતિનો Video વાયરલ
02:30

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતમાં માત્ર આ એક જ મહિલાને અપાઈ છે ફાંસી, હવે સિયા-સોનમ-મુસ્કાન માટે પણ ઉઠી માંગ!
Rattan Bai Jain28 min ago
2
PUC Expired Rules31 min ago
3
gujarat31 min ago
4
Nagin Dance32 min ago
5
rain flies54 min ago