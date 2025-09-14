ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સરકારી, ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ઢગલો જગ્યા ખાલી, જુઓ Video

Viral Raval | Sep 14, 2025, 03:27 PM IST

અમદાવાદ: સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કૂલોમાં ઉમેદવારો ન મળતા 851 જગ્યાઓ ખાલી. ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડે  2023માં લીધેલી પરીક્ષામાં ઉમેદવારો ના મળ્યા. TAT પરીક્ષાના સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ ઉમેદવારો પાસ થવા મિનિમમ 120 માર્ક્સ  લાવવા ફરજિયાત. સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ સ્કૂલ શિક્ષકોની ભરતીમાં છ વિષયમાં લાયક ઉમેદવારો ન મળ્યા. શિક્ષકોની ખાલી જગ્યા ન ભરાતા શાળા સંચાલક મંડળ લડી લેવાના મૂડમાં. આગામી સમયમાં શિક્ષકોની ભરતી ન થાય તો શાળા સંચાલક મંડળ હાઇકોર્ટના દરવાજા ખટખટાવશે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

Trending news