સુપરહીરો બન્યો વિલન! દોઢ વર્ષના માસૂમના પેટમાં પહોંચી ગયો 'હલ્ક', તબીબોએ ઓપરેશન વગર બચાવ્યો જીવ
Ahmedabad News: અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે જે સાંભળીને તબીબો પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે. ૧.૫ વર્ષનો માસૂમ બાળક વંશ, રમતા-રમતા 'હલ્ક' નામનું પ્લાસ્ટિકનું આખેઆખું રમકડું ગળી ગયો! જીવના જોખમ વચ્ચે સિવિલના તબીબોએ અદભૂત કુશળતા દાખવી વગર ઓપરેશને એન્ડોસ્કોપી દ્વારા આ રમકડું બહાર કાઢ્યું છે.
18 જાન્યુઆરીના રોજ વંશ નામનો બાળક ઘરે રમી રહ્યો હતો. અચાનક તેના ચહેરા પર તકલીફ દેખાઈ અને તેણે ઉલટી કરી. માતા ભાવિકાબેનને શંકા ગઈ કે રમકડાંમાંથી એક 'હલ્ક' ગાયબ છે. જ્યારે પૂછ્યું તો માસૂમે રમકડું ગળી ગયાનું કબૂલ્યું. પરિવાર તાત્કાલિક સિવિલ દોડ્યો, જ્યાં એક્સ-રે જોઈને ડોક્ટરોના હોશ ઉડી ગયા. બાળકની હોજરીમાં આખેઆખું પ્લાસ્ટિકનું પાત્ર દેખાઈ રહ્યું હતું.
તબીબી જગત માટે મોટો પડકાર
સિવિલના સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. રાકેશ જોશીએ જણાવ્યું કે આ સર્જરી અત્યંત જટિલ હતી. સામાન્ય રીતે બાળકો રમકડાના ટુકડા ગળી જાય છે, પણ અહીં તો હાથ, પગ અને માથું ધરાવતું પૂર્ણ કદનું રમકડું હતું. સૌથી મોટું જોખમ અન્નનળી અને જઠર વચ્ચેના કુદરતી વાલ્વનું હતું. જો રમકડું ત્યાં ફસાઈ જાત તો વાલ્વ કાયમી ધોરણે ડેમેજ થઈ શકતો હતો.
કુશળતા અને ધીરજની કસોટી
19 જાન્યુઆરીના રોજ ડૉ. રાકેશ જોશી, એનેસ્થેસિયા વિભાગના ડૉ. સ્વેતા અને તેમની ટીમે ઓપરેશન હાથ ધર્યું. એન્ડોસ્કોપી દરમિયાન હોજરીની હવાને કારણે રમકડું સતત લપસી રહ્યું હતું. જોકે, તબીબોએ અત્યંત ધીરજ રાખી રમકડાના 'માથા'ના ભાગે પકડ જમાવી અને અત્યંત સાવચેતીથી તેને બહાર કાઢ્યું. જો આ રમકડું આંતરડામાં ઉતરી ગયું હોત તો આંતરડું ફાટવાનો અને મોટું ઓપરેશન કરવાનો ભય હતો.
વાલીઓ માટે લાલબત્તી
સફળ સર્જરી બાદ વંશ હવે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે. બાળકના પિતા ભાવેશભાઈએ ભીની આંખે સિવિલના તબીબોનો આભાર માન્યો અને તમામ વાલીઓને અપીલ કરી છે કે નાના બાળકોને આવા રમકડાં ન આપવા અને તેમની પર સતત વોચ રાખવી.