Watch Video: ડુંગળી-લસણને કારણે પતિ-પત્નીમાં ઝઘડા, છૂટાછેડા સુધી પહોંચી ગઈ વાત

Viral Raval | Dec 10, 2025, 09:55 AM IST

અમદાવાદના એક દંપતીમાં ડુંગળી અને લસણને લઈને ઝઘડો થયો, જેના કારણે પતિએ છૂટાછેડા માટે અરજી કરી. પત્નીના આહાર પ્રતિબંધોને સહન ન કરી શકતા, ગુજરાત હાઈકોર્ટે હવે છૂટાછેડાને પડકારતી પત્નીની અપીલ ફગાવી દીધી છે. ડુંગળી અને લસણ જેવી સરળ રસોઈ સામગ્રીના કારણે દંપતી વચ્ચે એવો મતભેદ થયો કે મામલો છૂટાછેડા સુધી પહોંચી ગયો. અંતે, સોમવારે, ગુજરાત હાઈકોર્ટે પત્નીની અપીલ ફગાવી દીધી અને ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા છૂટાછેડાના આદેશને માન્ય રાખ્યો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અનુયાયી પત્નીએ ડુંગળી અને લસણ ખાવાનું સંપૂર્ણપણે ટાળ્યું હતું. જોકે, પતિ અને સાસરિયાઓ પર આવા કોઈ ધાર્મિક કે આહાર પ્રતિબંધો નહોતા. 2002 માં તેમના લગ્ન થયા ત્યારથી, દંપતી વચ્ચે રસોડા અંગે સતત તણાવ રહેતો હતો. તે એટલી હદે વધી ગયો કે તેમને અલગ રસોઈની વ્યવસ્થા કરવી પડી.

