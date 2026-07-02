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જુનાગઢ: વરસાદ ટાણે ડ્રેનેજની કામગીરીએ દાટ વાળ્યો, પાણી ભરાતા લોકો પડ્યા, Video

Written ByViral Raval
Published: Jul 02, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:00 PM IST
A pothole became a problem in the Oghadnagar area of ​​the junagadh

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