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જુનાગઢ: વરસાદ ટાણે ડ્રેનેજની કામગીરીએ દાટ વાળ્યો, પાણી ભરાતા લોકો પડ્યા, Video
જુનાગઢ: વરસાદ ટાણે ડ્રેનેજની કામગીરીએ દાટ વાળ્યો, પાણી ભરાતા લોકો પડ્યા, Video
Written By
Viral Raval
Published: Jul 02, 2026, 03:00 PM IST
|
Updated: Jul 02, 2026, 03:00 PM IST
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A pothole became a problem in the Oghadnagar area of the junagadh
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