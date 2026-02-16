આમ આદમી પાર્ટી ભાજપની 'બી ટીમ' તરીકે કામ કરે છે, કોંગ્રેસના નેતાનું મોટું નિવેદન
ગાંધીનગરમાં સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે કોંગ્રેસની જનઆક્રોશ સભા યોજાઈ હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ દરમિયાન કોંગ્રેસના શૈલેષ પરમારે આપને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાત વિધાનસભામાં ઉપાધ્યક્ષની ચૂંટણી દરમિયાન કોંગ્રેસ તરફથી હું વિપક્ષના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં હતો. મતદાન સમયે આમ આદમી પાર્ટીએ વિપક્ષને ટેકો આપવાની જગ્યાએ ભાજપની ‘બી ટીમ’ તરીકે કામ કરી રહી છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, અમે માત્ર 12 ધારાસભ્યો હોવા છતાં અમે ભાજપ સામે મજબૂત રીતે લડી રહ્યા છીએ.