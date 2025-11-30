हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
આમ આદમી પાર્ટીના નેતાની છેડતીના કેસમાં ધરપકડ, Video
Viral Raval
|
Nov 30, 2025, 03:12 PM IST
Aam Aadmi Party worker arrested in molestation case watch Video
01:15
u
બનાસકાંઠાની આ ગ્રામ પંચાયતનો મહત્વનો નિર્ણય, દારૂ ગાળ્યો, વેચ્યો કે પીધો તો આવી બનશે
00:52
u
નવસારી: BLO શિક્ષક શીતલબેન પટેલની તબિયત લથડતા હોસ્પિટલમાં દાખલ
01:26
u
SIRની કામગીરી કરતા BLO રડી પડ્યા, દીકરાના લગ્ન માટે રજા ન આપી હોવાનો ગંભીર આરોપ
02:55
u
કોણ છે સુરતના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ ફારુક પટેલ? જાણો બસ-કંડક્ટરના દીકરાએ ઉભા કરેલા 20 હજાર કરોડના સામ્રાજ્ય પાછળનો સંઘર્ષ
01:05
u
વલસાડ: ચિંતન શિબિરમાં મુખ્યમંત્રીએ માણી હળવાશની પળો, બેઠક બાદ ક્રિકેટ રમ્યા
05:17
u
તેરે ઈલ્ઝામને એક.....વોટ્સએપ સ્ટેટસ લગાવ્યું, યુવતી સાથે ઝઘડા બાદ યુવકે અંતિમ પગલું ભર્યું
01:20
u
મહેસાણા: વધુ એક BLOનું મોત, SIRની કામગીરી કરતા હતા
00:59
u
રાજકોટ: TRP ગેમઝોન અગ્નિકાંડ કેસ, પૂર્વ TPO મનસુખ સાગઠિયાની મુશ્કેલી વધી
03:54
u
અંબાલાલની ડરામણી આગાહી, ખેડૂતો માટે આવનારો સમય ચિંતાજનક? રવિ સિઝન પર ઘેરાયા સંકટના વાદળો
02:36
u
ગુસ્સે ભરાયેલા ભત્રીજાએ કાકાને કરડીને કાન છૂટો પાડી દીધો, Video
Trending news
ipl 2026
KKRમાંથી રિલીઝ થયા બાદ આ ખેલાડીએ લીધો મોટો નિર્ણય, IPLમાંથી નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત
8th Pay Commission
69 લાખ પેન્શનર્સ માટે મોટા સમાચાર, 8CPCમાં પેન્શન મુદ્દે કર્મચારીઓનું ટેન્શન વધ્યું
ILT20 2026
MIએ અચાનક બદલ્યો કેપ્ટન... આ દિગ્ગજ ખેલાડીને સોંપી ટીમની કમાન
SIP investing
દર મહિને 10,000ની SIP કે એકસાથે 1.20 લાખનું રોકાણ, કયું આપશે વધુ રિટર્ન?
Premanand Maharaj
શું બ્રેકઅપ પછી EX ને આપવો જોઈએ બીજો મોકો? જાણો પ્રેમાનંદ મહારાજની મહત્વપૂર્ણ સલાહ!
saptahik rashifal
Saptahik Rashifal: મેષ, મિથુન રાશિને આ સપ્તાહમાં થઈ શકે છે ધન લાભ, વાંચો રાશિફળ
sir
મોટી રાહત ! SIR કામગીરીની તારીખ લંબાવાઈ, હવે આ તારીખ સુધી ભરી શકાશે ફોર્મ
gujarat
લિવ ઇનમાં રહેનાર યુવતીઓ માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો! યુવકે બચકા ભરી એવા હાલ કર્યો કે મોત..
Gujarat politics
પાટીદારોના રાજકીય પતન મુદ્દે હવે વરુણ પટેલ બાદ અલ્પેશ કથીરિયા બોલ્યા, કહી મોટી વાત
Bengal vs Punjab
12 બોલમાં ફિફ્ટી, 32 બોલમાં સદી... આ ભારતીય બેટ્સમેને મચાવી તબાહી