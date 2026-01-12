हिन्दी
ગોપાલ ઈટાલિયાને મળવા ન દેતા મોરબીની આમ આદમી પાર્ટીની સભામાં હોબાળો
Dipti Savant
|
Jan 12, 2026, 04:15 PM IST
aam admi party samba hobalo after gopal italia on stage
More Videos
01:08
u
સુરત: ક્રિકેટ રમતા રમતા યુવક અચાનક ઢળી પડ્યો, અને આવ્યું મોત
04:24
u
સુરત: મહિલા નાયબ મામલતદારે જીવન ટૂંકાવ્યું, ઓલપાડમાં ફરજ બજાવતા હતા
02:07
u
વડોદરા: નશામાં ધૂત મહિલાએ શ્રમિકોના ઝૂપડાંમાં કાર ઘૂસાડી દીધી
09:52
u
ગાંધીનગર: ભારત અને જર્મની વચ્ચે વધુ મજબૂત થયા સંબંધો, બે દેશ વચ્ચે મહત્વના કરાર
02:41
u
ચાઈનીઝ દોરી અંગે દરોડા પાડવા ગયેલી પોલીસ ટીમ પર હુમલો, 6ની અટકાયત
09:35
u
PM મોદી અને જર્મનીના ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મર્ઝે ખુલ્લી જીપમાં માણી પતંગબાજીની મજા
07:14
u
ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત બાદ કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં પહોંચ્યા PM મોદી અને ફ્રેડરિક મર્ઝ
02:25
u
જર્મન ચાન્સેલરે ગાંધી આશ્રમની લીધી મુલાકાત
05:48
u
સ્વાભિમાન પર્વ, અનેરો ઉત્સાહ... શિવભક્તોની હાજરીમાં શું બોલ્યા પીએમ મોદી?
05:46
u
સોમનાથ માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરનારાઓને મારું નમન છે : નરેન્દ્ર મોદી
Trending news
ayush badoni
વોશિંગ્ટન સુંદર ODI સિરીઝમાંથી બહાર, ટીમ ઈન્ડિયામાં પહેલીવાર આ ખેલાડીની એન્ટ્રી
Gujarat politics
સમાજ હોય ત્યાં રાજકારણ ન હોય! આદિવાસી સમાજના ત્રણ સિંહ એકસાથે આવ્યા
Password
પાસવર્ડની જરૂર પડશે નહીં! ગૂગલ અને માઇક્રોસોફ્ટ લાવી રહ્યા છે એક નવી લોગિન સિસ્ટમ
Fruits for bowel movement
સવારે ઉઠીને પેટ થઈ જશે સાફ, બસ આ ત્રણ વસ્તુ ખાવાનું શરૂ કરો, 30 રૂપિયાનો આવશે ખર્ચ
Ladli Behna Scheme
મકરસંક્રાંતિ પર સરકારની મોટી ભેટ ! આ મહિલાઓના ખાતામાં આવશે રૂપિયા 3,000
Neanderthals
40,000 વર્ષ બાદ ગુફાના 'ગુપ્ત ઓરડા'નો દરવાજો ખુલ્યો તો મચ્યો હડકંપ
Tejas Networks Share
ટાટાની આ કંપનીમાં હાહાકાર, 1450 રૂપિયાથી ઘટીને 365 પર આવ્યો આ શેર, જાણો કારણ
surat
સુરતથી આપઘાતની વધુ એક ચકચારી ઘટના : મહિલા નાયબ મામલતદારે કર્યો આપઘાત
Nandini Sharma
ગુજરાત સામે હેટ્રિક લેનાર નંદિની શર્મા કોણ છે ? જાણો કેવી રહી છે તેની સફર
Tata
7.31 લાખની આ SUVએ ભૂક્કા કાઢ્યા, ટાટા પંચ પણ ટકી ન શકી, લોકોએ ખરીદવા પડાપડી કરી