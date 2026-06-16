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ખેડૂત આંદોલનની ગાડી કોણે પાટા પરથી ઉતારી? AAPએ કહ્યું- કોંગ્રેસ પાર્ટી દગાબાજ

Written ByViral Raval
Published: Jun 16, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:50 PM IST

ગુજરાતમાં ખેડૂતોની સમસ્યાઓને કારણે થયેલા આંદોલન પર રાજકીય સંગ્રામ જોવા મળી રહ્યો છે. કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે આમ આદમી પાર્ટીના કારણે આંદોલન વિખેરાયું જેના જવાબમાં આમ આદમી પાર્ટીએ પણ વળતો પ્રહાર કર્યો છે. આપના પ્રદેશ પ્રવક્તાએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી દગાબાજ છે. કોંગ્રેસે ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી  કરી છે. કોંગ્રેસના નેતાઓએ રેલીનો રૂટ ડાયવર્ટ કર્યો. ખેડૂતો કોંગ્રેસની સભામાં જવા માટે નહતા આવ્યા. યોગેશ જાદવાણીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસે સભામાં લઈ જતા ખેડૂતો વિફર્યા. કોંગ્રેસ ક્યારેય ખેડૂતો માટે ઊભી રહી નથી. ખેડૂત આંદોલનમાં

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