Praveen Ram Video: રાજુ કરપડાના રાજીનામાં પર AAPના પ્રવીણ રામનું પહેલું નિવેદન, જાણો કોને ઠેરવ્યા દોષી !
Praveen Ram Video: આપના નેતા અને ખેડૂત નેતા સાથે કિશાન મોરચાના અધ્યક્ષ રાજુ કરપડાના રાજીનામાંથી આમ આદમી પાર્ટીમાં મોટું ભંગાણ થયું છે. રાજુ કરપડાના રાજીનામાં બાદ અનેક નેતાઓની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, જેમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા પ્રવીણ રામે પણ જણાવ્યું હતું, કે રાજુ કરપડાના રાજીનામાથી હું વ્યક્તિગત રીતે ખુબ જ દુખી છું, અમે(રાજુ કરપડા) સાથે મળીને ખેડૂતો માટે લડ્યા છીએ. વધુમાં તેમને ભાજપ પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે, આ ભાજપની પ્રેશન ટેકટીકના કારણે રાજુભાઈએ રાજીનામુ આપ્યું હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી છે. જો કે તેમને એ પણ કહ્યું હતું, કે મારી રાજુ કરપડા સાથે કોઈ વાતચીત થઈ નથી. જો કે હાલમાં ભાજપને ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી વિપક્ષી પાર્ટી તરીકે ઉભર આવી રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે રાજુ કરપડાના રાજીનામાંથી રાજનીતિ ફરી ગરમાણી છે.