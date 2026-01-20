સુરત 'આપ' ના મહામંત્રી શ્રવણ જોશી અને સંપત ચૌધરી ફરી જેલભેગા, પોલીસની કાર્યવાહી
સુરત 'આપ' ના મહામંત્રી શ્રવણ જોશી અને સંપત ચૌધરી માટે જામીનનો આનંદ ક્ષણિક સાબિત થયો છે...ગઈકાલે જ્યારે તેઓ લાજપોર જેલમાંથી જામીન પર મુક્ત થયા, ત્યારે જેલના દરવાજે જ સુરત પોલીસે તેમની અટકાયત કરી હતી...કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે પોલીસે બંને પર પાસાનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે...આરોપીઓ દ્વારા સરકારી અનાજની દુકાનના સંચાલકોને ડરાવી-ધમકાવી ખંડણી માંગવામાં આવી હતી..આ પ્રકારની અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ રોકવા માટે બંને ઈસમો વિરુદ્ધ પાસા હેઠળ દરખાસ્ત તૈયાર કરવામાં આવી હતી અને આજે તેમને અલગ-અલગ જેલમાં મોકલી દેવાયા છે...