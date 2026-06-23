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ફરી જવું પડશે જેલમાં! ચૈતર વસાવાને 7 વર્ષની સજા
ફરી જવું પડશે જેલમાં! ચૈતર વસાવાને 7 વર્ષની સજા
Written By
Viral Raval
Published: Jun 23, 2026, 03:35 PM IST
|
Updated: Jun 23, 2026, 04:11 PM IST
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aap mla Chaitar Vasava sentenced to 7 years in forest staff assault case
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