Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /ફરી જવું પડશે જેલમાં! ચૈતર વસાવાને 7 વર્ષની સજા

ફરી જવું પડશે જેલમાં! ચૈતર વસાવાને 7 વર્ષની સજા

Written ByViral Raval
Published: Jun 23, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:11 PM IST
aap mla Chaitar Vasava sentenced to 7 years in forest staff assault case

Recommended Videos

કેટલી સજા થાય તો ચૈતર વસાવાનું ધારાસભ્ય પદ જાય? વિગતો જાણો
01:59
કતારની પેટ્રોલિયમ કંપનીમાં બ્લાસ્ટ થતા 12 ભારતીયોના મોત, સુરતી યુવક સની પટેલ ગૂમ
01:35
વધુ એક પોલીસકર્મીએ જીવન ટૂંકાવ્યું, માણસા પોલીસ સ્ટેશનમાં તાજેતરમાં થઈ હતી બદલી
01:33
આણંદ: તત્કાલિન નિવાસી અધિક કલેક્ટર કેતકી વ્યાસ સામે વધુ એક ગુનો દાખલ
01:01
14 જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી
00:50
કોંગ્રેસ શરૂ કરશે કિસાન અધિકાર યાત્રા પાર્ટ-2
01:26
અંબાલાલની તારીખો સાથે મોટી આગાહી, આ વિસ્તારોમાં આવશે પુર!
02:09
48 કલાકમાં બેસી જશે ચોમાસું! આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી
01:30
આ તે કેવું...ભ્રષ્ટાચાર સામે અવાજ ઉઠાવ્યો તો બહિષ્કાર કર્યો?
01:59
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર અભિનેતા અક્ષય કુમારે કેન્દ્રીય મંત્રી સાથે કર્યાં યોગ
01:44
રાજ્યભરમાં વિશ્વ યોગા દિવસની ઉજવણી, લાખો લોકોએ કર્યાં યોગ
01:46
ગાંધીનગરના માણસામાં રાજ્યકક્ષાના યોગ દિવસની ઉજવણી, મુખ્યમંત્રી કર્યા યોગ
03:36

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રાહુલ ગાંધીની જેમ ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા ગુમાવી શકે છે પદ: કોર્ટે ફટકારી 7 વર્ષની સજા
Chaitar Vasava45 min ago
2
Nitish Reddy48 min ago
3
Lohagad Fort49 min ago
4
Court50 min ago
5
Football World Cup 20261 hr ago