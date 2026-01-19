ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

'આમ આદમી પાર્ટી ભાજપના હથિયાર તરીકે કામ કરી રહી છેઃ કરશનદાસ બાપુ ભાદરકા

Dhaval Gokani| Jan 19, 2026, 03:11 PM IST


Junagadh News: 'આપ'માં વધુ એક ગાબડું પડ્યું છે...આમ આદમી પાર્ટીના નેતા કરશનદાસ બાપુ ભાદરકાએ હવે પંજો પકડવાનો નિર્ણય કર્યો છે...કોંગ્રેસમાં જોડાતા પહેલા તેમણે Zee 24 કલાક સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં આમ આદમી પાર્ટી પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે અને પોતાની 4 વર્ષની સફરને "બરાબર રહી" કહીને મોટો કટાક્ષ કર્યો છે...કરશનદાસ બાપુએ 'આપ'ની કાર્યશૈલી પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, આમ આદમી પાર્ટી અત્યારે 'બુઠ્ઠી છરી' લઈને લડવા નીકળી છે..,.સૌથી મોટું નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે, આમ આદમી પાર્ટી વાસ્તવમાં ભાજપના હથિયાર તરીકે કામ કરી રહી છે...

