/ફાયર NOCના ખેલમાં Abad CFO અમિત ડોંગરે ચડ્યા ACBની હડફેટે: ઘરમાંથી 1.10 લાખ રોકડા મળ્યા, જાણો હવે શું થશે?

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફાયર વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચારનો મોટો ધડાકો થયો છે. એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા લાંચ કેસમાં અમદાવાદના ચીફ ફાયર ઓફિસર (CFO) અમિત ડોંગરેની સંડોવણી ખુલ્લી પડતાં તેમની વિધિવત ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બિલ્ડિંગ દીઠ રૂ. 6,000ના દરે ફાયર NOC માટે વચેટિયા ભાવસિંહ ઝાલા મારફતે રૂ. 36 હજારની લાંચ લેવડાવતા આ કાળો કારોબાર પકડાયો હતો. ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા હોવા છતાં અધિકારીઓ વચેટિયાઓ મારફતે સીધી કમિશનખોરી કરતા હોવાનો ACBની તપાસમાં પર્દાફાશ થયો છે. ACBએ અમિત ડોંગરેના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડીને રૂ. 1.10