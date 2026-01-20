ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

નેશનલ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી પર હુમલા બાદ ABVPનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન, શાળા પર લગાવ્યો ગંભીર આરોપ

Dhaval Gokani| Jan 20, 2026, 01:00 PM IST


અમદાવાદની નેશનલ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા હુમલા બાદ હવે રાજનીતિ ગરમાઈ છે...આજે ABVPના કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં નેશનલ સ્કૂલ પહોંચ્યા હતા અને શાળા તંત્ર સામે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું...ABVPના કાર્યકર્તા પ્રિયમ ભાટિયાએ શાળા પર ગંભીર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું છે કે આ એક 'ડમી સ્કૂલ' છે...વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને લઈને ABVP એ પ્રિન્સિપલને આવેદન પત્ર પાઠવ્યું છે...તેમની મુખ્ય માંગ છે કે શાળામાં તાત્કાલિક ધોરણે CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવે અને વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા માટે બાઉન્સર તૈનાત કરવામાં આવે...એટલું જ નહીં, વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે સ્પેશિયલ કાઉન્સિલરની નિમણૂક કરવાની પણ માંગ ઉઠી છે...

