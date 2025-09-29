हिन्दी
સુરત: હજીરામાં AMNS પ્લાન્ટમાં મોટી દુર્ઘટના, ક્રેઈન તૂટી પડતા કામદારનો જીવ ગયો
Viral Raval
|
Sep 29, 2025, 02:40 PM IST
accident at AMNS plant in Hazira Surat worker lost his life while crane collapsed
04:54
અત્યંત શરમજનક, રાતના અંધારામાં કબ્રસ્તાન જતો, દફન કરેલી મહિલા સાથે ગંદી હરકતો કરતો
02:41
શિક્ષિકાની હેવાનિયત તો જુઓ, હોમવર્ક ન કરતા ભૂલકાઓને લાફા માર્યા, ઊંધો લટકાવ્યો, Video
01:44
અંબાલાલની મોટી આગાહી, જાણો ગુજરાતમાંથી ક્યારે વરસાદની વિદાય થશે, Video
00:50
હાર્દિક પટેલે 24 કલાકમાં એવી બીજી પોસ્ટ કરી નાખી...રાજકારણમાં ખળભળાટ, જુઓ Video
01:15
બોટાદમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, સાકરડી રોડ પર ઊભેલા ટ્રક પાછળ બસ ઘૂસી ગઈ, જુઓ Video
01:11
Asia Cup Final: ટ્રોફી મુદ્દે 2 કલાક ચાલી માથાકૂટ, છતાં નક્વીના હાથે તો ન જ લીધી, આખરે વગર ટ્રોફીએ કરી ઉજવણી
04:03
Video: તુમ નમક નહીં ચંદન હો...ભારત કે માથે કા તિલક હો...ફાઈનલમાં શાનદાર જીતનો હીરો તિલક વર્મા
01:21
VIDEO: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની રાજ્યભરમાં ભારે વરસાદની આગાહી! વરસાદના ધમાકેદાર રાઉન્ડથી ખેલૈયાઓમાં વધી ચિંતા
01:43
અમદાવાદ: નવરાત્રિના સાતમા નોરતે ધોધમાર વરસાદ, ખેલૈયાઓમાં ચિંતાનો માહોલ, જુઓ VIDEO
01:03
VIDEO: આજે વરસાદી માહોલ વચ્ચે વડોદરામાં ગરબા રદ કરાયા, ખેલૈયાઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આયોજકોનો નિર્ણય
Trending news
world heart day 2025
ઘરમાં જ ચેક કરી શકો છો તમારા હૃદયનું સ્વાસ્થ્ય, આ 3 ટેસ્ટ કરશે તમારી મદદ
vastu tips
રસોડામાં જ્યાં ત્યાં ન મુકી દેવું મીઠું, આ ભુલ વધારે છે કરજ, જાણો મીઠું રાખવાનો નિયમ
Suryakumar Yadav
IND vs PAK : અમ્પાયરે કરી મોટી ભૂલ...સૂર્યકુમાર યાદવ હતો નોટ આઉટ ?
korean glass skin
Korean Glass Skin: કાચ જેવી ચમકતી કોરિયન સ્કિન મેળવવા અપનાવો આ 5 ટીપ્સ
Patan
રીક્ષા ચલાવીને ગુજરાન ચલાવતા વ્યક્તિને આવી 35,47,70,000 રૂપિયાના વહેવારની ઈન્કમટેક્સ
Viral Video
ગરબા રમીને પરત ફરેલી એકલી યુવતીને જોઈ રેપિડો રાઈડરે જે કર્યું, તેના વખાણ થઈ ગયા
Gold rate
રાતોરાત સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભયંકર મોટો ઉછાળો, ભાવ જાણી છાતીના પાટીયા બેસી જશે
Post Office FD benefits for women
Wife નામે જમા કરો 1 લાખ તો 24 મહિનામાં થશે મોટો લાભ, શાનદાર છે પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ
India vs Pakistan
હાલ ક્યાં છે એશિયા કપ ટ્રોફી ? શું વિજેતા ટીમને બદલે કોઈ બીજું રાખી શકે ?
Saif Ali Khan
દર અઠવાડીયે 1000 રુપિયા આપીશ, તેના બદલે મને 10 Kiss કરવાની.. સૈફ અલી સાથે બનેલી ઘટના