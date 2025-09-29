ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સુરત: હજીરામાં AMNS પ્લાન્ટમાં મોટી દુર્ઘટના, ક્રેઈન તૂટી પડતા કામદારનો જીવ ગયો

Viral Raval | Sep 29, 2025, 02:40 PM IST
accident at AMNS plant in Hazira Surat worker lost his life while crane collapsed

