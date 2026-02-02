ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ઘટના, લાલ બત્તી, માતાપિતા, બાળક, અકસ્માત, બાઇક અકસ્માત, ગુજરાત સમાચાર, ગુજરાતી સમાચાર, અકસ્માત સીસીટીવી વિડિઓ, સીસીટીવી વિડિઓ,

Krushnapalsinh Chudasama| Feb 02, 2026, 09:50 PM IST
Vapi Accident CCTV Video: વાપીમાં થયેલા એક કરૂણ અકસ્માતના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. વાપીના ચલા મુક્તાનંદ માર્ગ પાસે અકસ્માત થયો હતો. જેના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. જેમાં જોઈ શકાય છે કે, એક બાળક તેના વાલી સાથે રસ્તો ઓળંગી રહ્યો છે. પરંતુ અચાનક તે વાલીની આંગળી છોડીને રસ્તા પર દોડીને જતો રહે છે. એ જ સમયે ત્યાંથી એક વાહનચાલક આવે છે અને અકસ્માત થાય છે. જેમાં બાળકને ઈજા થતા સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યું છે. અકસ્માત થતા લોકો ત્યાં એકઠા થઈ ગયા હતા. આ ઘટના નાના બાળકને બહાર લઈને જતા વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન છે.

Trending news