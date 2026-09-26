हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
News
Videos
Photos
Webstories
App
logout
Live TV
હોમ
ગુજરાત
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
હોમ
/
વીડિયો
/
બ્લિન્કિંટમાંથી સામાન મંગાવતા હોવ તો આ Video જોઈ લો
બ્લિન્કિંટમાંથી સામાન મંગાવતા હોવ તો આ Video જોઈ લો
Written By
Viral Raval
Published: Sep 26, 2026, 03:40 PM
|
Updated: Sep 26, 2026, 03:40 PM
join
share
Action taken against Blinkit in Rajkot
Recommended Videos
02:29
Action taken against Blinkit in Rajkot
01:05
thief stole a car in Chiloda Gandhinagar
02:58
માનવતા મરી પરવારી, ડેડ બોડી પરિવારને સોંપવા માટે કર્મચારીએ 1500 રૂપિયા માંગ્યા
02:10
વડોદરા: નાગરવાડામાં આંગણવાડી નજીક ખુલ્લેઆમ વેચાય છે દારૂ?
05:44
'જલદી કર પનવેલ નિકલના હૈ' કમેન્ટથી પ્રોફેસરનો પારો ગયો, વિદ્યાર્થીનો કોલર પકડી લીધો
01:40
વિદાય લઈ રહ્યું છે ચોમાસું, છતાં આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી
02:48
કેન્દ્રીય ભાજપમાં મોટા સંગઠનાત્મક ફેરફાર, જુઓ Video
02:45
મા-દીકરીએ 11-11 લાડુ ખાઈને જીતી સ્પર્ધા, પુરુષોમાં ગોવિંદબાપા પ્રથમ ક્રમે
05:24
નોઈડામાં યમુના એક્સપ્રેસવે પર એસી બસમાં ભીષણ આગ, 9 લોકો જીવતા ભડથું થયા
08:08
Tapi Valod-10 Anganwadi has been without a building for 17 years
02:01
કોંગ્રેસનો આંતરિક કકળાટ યથાવત! મહત્વની બેઠકમાં ગેનીબેન હાજર ન રહ્યા
05:14
અંબાજી જતા પદયાત્રીઓ માટે અનોખો લાઈવ મસાલા ઢોસા કેમ્પ, લાગે છે લાંબી લાઈનો, જુઓ Vide
Trending
News
Photos
Videos
મોંઘવારીનો વધુ એક માર! આ રાજ્યમાં દુધના ભાવમાં વધારો, દહીં પણ થયું મોંઘું
2
બોપલના પ્રખ્યાત 'ગીતા સમોસા'ની કચોરીમાંથી નીકળ્યો મકોડો, કર્મચારીએ ભૂલ સ્વીકારી
3
ભાજપ તો મારું ઘર છે, થોડો સમય ઝઘડો થયો હતો! : ક્યારેક પક્ષ સામે આક્રમક રહેનાર હાર્દિ
4
લોકોને માત્ર એવું દેખાય છે કે હાર્દિક ધારાસભ્ય બની ગયો, મારી પર 32 કેસ અને 13 મહિના
5
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી 2026 માટે કોંગ્રેસે વધુ 16 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા, કુલ 35