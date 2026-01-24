ઓશિવારા ફાયરિંગ કેસમાં અભિનેતા KRKની ધરપકડ, જાણો વધુ વિગતો
ઓશિવારા ફાયરિંગ મામલે અભિનેતા કમાલ આ ખાન (કેઆરકે)ની ઓશિવારા પોલીસે ઔપચારિક રીતે ધરપકડ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ કમાલ આર ખાનને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરાશે અને પોલીસ રિમાન્ડની માંગણી થઈ શકે છે. પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ કમાલ આર ખાનનું નિવેદન લેવાયું છે. પૂછપરછ દરમિયાન અભિનેતાએ સ્વીકાર્યું કે ફાયરિંગ તેમના હાથે થયું હતું. તેમનો દાવો છે કે આ હથિયાર લાઈસન્સી છે. પોલીસ આ દાવાની તપાસ કરી રહી છે. સંદિગ્ધ હથિયારને ઓશિવારા પોલીસે કબજામાં લીધુ છે અને તેના દસ્તાવેજોની તપાસ ચાલુ છે.
ઓશિવારા પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ શુક્રવારે મોડી સાંજે કમાલઆર ખાનને ઓશિવારા પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં લાંબી પૂછપરછ થઈ. પોલીસ સૂત્રોનું કહેવું છે કે દસ્તાવેજી કાર્યવાહી પૂરી થયા બાદ તેમની ઔપચારિક રીતે ધરપકડ થઈ. હાલ કમાલ ખાન ઓશિવારા પોલીસની કસ્ટડીમાં છે અને આ મામલે તપાસ ચાલુ છે. તપાસ દરમિયાન પોલીસને નાલંદા સોસાયટીમાંથી બે ગોળીઓ મળી. જેમાંથી એક ગોળી બીજા માળેથીઅને બીજી ગોળી ચોથા માળેથી મળી.