વ્યસન, દેખાદેખી, ખોટા ખર્ચ... લાલજી પટેલે સમાજ પ્રત્યે વ્યક્ત કરી ચિંતા
સરદાર પટેલ સેવાદળના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલજી પટેલે સમાજે પ્રત્યે ચિંતા વ્યક્ત કરી......પાટીદાર યુવાનોમાં વધતા વ્યસન અને દેખાદેખીની સંસ્કૃતિ સામે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે......સમાજના લોકોના નિરાકરણ માટે AI એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે... યુવાનો ફિલ્મો જોઈને ગેંગસ્ટર બનવાના ખોટા રવાડે ચઢ્યા છે....સાથે જ દીકરીઓને ભગાડવાની ઘટનાઓને લઈને કડક કાયદાની જોગવાઈ કરી છે..મંદિરના પાટોત્સવમાં થતાં ખર્ચને બદલે શિક્ષણમાં ખર્ચ કરવા પણ અપીલ કરી છે... ટૂંક સમયમાં જ એક વિશાળ મહાસંમેલન બોલાવવાની જાહેરાત કરી...