અફઘાનિસ્તાનનો મોટો દાવો, પાકિસ્તાનના નૂરખાન એરબેઝ પર મચાવી તબાહી

Viral Raval | Mar 02, 2026, 11:30 AM IST

મિડલ ઈસ્ટમાં ઘમાસાણ વચ્ચે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ પર મોટા સમાચાર આવ્યા છે. અફઘાનિસ્તાને પાકિસ્તાન પર એર સ્ટ્રાઈક કરી નાખી છે. અફઘાનિસ્તાનનો દાવો છે કે તેણે પાકિસ્તાન પર હુમલો કર્યો છે. પાકિસ્તાની સૈન્ય ઠેકાણાઓને અફઘાનોએ નિશાન બનાવ્યા. 

અફઘાનિસ્તાનનો દાવો છે કે તેણે રાવલપિંડીમાં આવેલા નૂરખાન એરબેઝ પર હુમલો કર્યો છે. આ ઉપરાંત કવેટા, ખૈબર પખ્તુન્વા, ઘલાનીમાં હુમલા કર્યા. પાકિસ્તાની સેનાને ભારે નુકસાન થયું હોવાનો દાવો. પાકિસ્તાને પણ વળતો જવાબ આપ્યો. પાકિસ્તાને કાબુલ, બગરામ એરબેઝ પર હુમલા કર્યા. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

