કોંગ્રેસ બાદ ખેડૂતોએ પણ અધિકારીઓ વિરુદ્ધ ઉગ્ર રોષ દર્શાવ્યો, 'વ્યથા સાંભળી જ નથી, બસ ફોટોશૂટ કર્યું', ખેડૂતોનો ગંભીર આરોપ
રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદને લીધે જગતનો તાત પરેશાનીમાં મૂકાયો છે અને સરકાર પાસે નુકસાન થયેલા પાકનું વળતર માગવા માંગણી કરી હતી. જ્યારે અધિકારીઓ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો અને વરસાદથી પ્રભાવિત ખેતરોની મુલાકાત માટે પહોંચ્યા ત્યારે ખેડૂતોએ તેમની વ્યથા સંભળાવી. તેવામાં ગીર-સોમનાથના ખેડૂતો સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે નેતાઓ-અધિકારીઓ માત્ર ફોટોશૂટ માટે આવ્યા ને 5 મિનિટમાં જતા રહ્યા...સમસ્યા અંગે ધ્યાન આપ્યું નથી...સાંભળો ખેડૂતોની આપવીતી