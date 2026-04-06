પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં જોડાનાર નેતાઓને નહીં મળે ટિકિટ? જુઓ Video
પક્ષ પલટો કરી ભાજપમાં જોડાનાર માટે પ્રથમ કાક્ષે જ મક્ષિકા જેવો ઘાટ. કોંગ્રેસ કે અન્ય પક્ષ છોડી ભાજપમાં ગયેલા નેતાઓના ચુટંણી લડવાના રોળાઈ શકે સપના. અન્ય પક્ષ માંથી ભાજપમાં આવેલાને ટિકિટ માટે પ્રાથમિકતા ના આપવા સૂચના. ભાજપના ઉમેદવાર પસંદગી માટે અપાયેલ મુદ્દાઓમાં અન્ય પક્ષમાંથી આવેલાને પ્રાથમિકતા ના આપવા સૂચન. ઉમેદવાર પસંદગી માટે ભાજપે 15 મુદ્દાની માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરી છે. જેમાં 8 માં નંબરનો મુદ્દો NGO કે અન્ય પક્ષમાંથી આવેલાને પ્રાથમિકતા ના આપવાનો. પક્ષ પલટો કરી ભાજપમાંથી ચૂંટણી લડવા માંગતાને અન્ય થઈ શકે છે
વાઇરલ પત્રિકામાં પ્રાથમિક્તા ન આપવાનો ઉલ્લેખ.