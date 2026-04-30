અમદાવાદ : જે પરિવારને આત્મા હેરાન કરતી હતી એ કોણ છે? દર શુક્રવારે જે યુવક અગરબત્તી-દીવો કરવા આવતો એ કોણ હતો?

Dipti Savant| Apr 30, 2026, 08:38 PM IST

અમદાવાદમાં ઈ.સ. 1992માં થયેલા હત્યાકાંડનું સત્ય ગઈકાલે જમીન ખોદીને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે બહાર કાઢ્યું. જેમાં એક માનવ કંકાલ મળી આવ્યું છે. આ માનવ કંકાલને હાલ તપાસ માટે મોકલી દેવાયું છે. બીજી તરફ આરોપી સમસુદ્દીન અને ઈકબાલ જીવિત હોવાનો પણ ખુલાસો થયો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગત રાતથી સમસુદ્દીનને પકડી તેની કડક પૂછપરછ આદરી છે. ફરઝાના કોણ હતી, અને તેને 34 વર્ષ પહેલા કેમ મારી નાંખવામાં આવી હતી, જાણો અમદાવાદની ખતરનાક મર્ડર મિસ્ટ્રી.

શું પાપ ક્યારેય મરે છે? શું ૩૪ વર્ષ પહેલાં કોઈનું ગળું દબાવીને તેને જમીનમાં દાટી દેવાથી બધું ખતમ થઈ જાય છે? અમદાવાદના વટવામાં વર્ષોથી એક ઘરની નીચે એક 'રાઝ' દફન હતો. મકાન બદલાયા, માલિકો બદલાયા, પણ જે ન બદલાયું તે હતું જમીનની અંદર કેદ એક યુવતીનું મડદું. આજે જ્યારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ ખાળકૂવો ખોદ્યો, ત્યારે અંદરથી માત્ર અવશેષો નહીં, પણ ૩૪ વર્ષ જૂની નફરત અને ક્રૂરતા પણ બહાર આવી.

આ ઘટનામાં હજી પણ સવાલ થઈ રહ્યાં છે કે દર શુક્રવારે જે યુવક અગરબત્તી અને દીવો કરવા માટે આવતો હતો એ કોણ હતો? અને જે પરિવારને કોઈ આત્મા હેરાન પરેશાન કરતી હતી અને દેખાઈ રહી હતી એ પરિવાર કોણ છે? ત્યારે બીજી એક ચોંકાવનારી વિગત એ પણ સામે આવી છે કે, ફરઝાના ઉર્ફે શબનમના પરિવાર તરફથી આજ દિન સુધી કોઈ જ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ કેમ ન ધરી? 

Trending news