સોનાના ભાવ વધતા દાણચોરી વધી, અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી લાખોના સોના સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો
સોના-ચાંદીના વધતા ભાવ વચ્ચે સોનાની તસ્કરીની ઘટનાઓમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી વધુ એક વખત સોનાની દાણચોરીનો બનાવ સામે આવ્યો છે. કસ્ટમ વિભાગના એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે કાર્યવાહી કરી બેંગકોકથી અમદાવાદ આવી રહેલી ફ્લાઈટમાંથી સુનિલ ભાટીયા નામના શખ્સને સોના સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપીએ કાળા ટેપમાં લપેટીને મોઢામાં ચાર કેપ્સ્યુલ આકારના સોનાના બિસ્કિટ છુપાવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન કુલ 108.07 ગ્રામ સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે, જેની બજાર કિંમત અંદાજે રૂપિયા 17.19 લાખ થાય છે. કસ્ટમ વિભાગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.